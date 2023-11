«Hey Panda» será el regreso de The High Llamas tras ocho años

The High Llamas vuelven a la escena musical con Hey Panda, su primer álbum en ocho años. El disco, que saldrá a la venta el 29 de marzo de 2024 bajo el sello Drag City, es el resultado de la exploración sonora de Sean O’Hagan, líder del proyecto, que se ha inspirado en el pop contemporáneo y en la producción de J Dilla.

Hey Panda contiene 12 canciones que mezclan el soul, el jazz y el indie lo-fi, con títulos como Fall Off The Mountain, Yoga Goat y The Water Moves. El tema principal, Hey Panda, es un homenaje a un oso panda de TikTok que comía zanahorias gigantes y que le hacía muy feliz a O’Hagan durante el confinamiento. El vídeo musical de la canción, dirigido por Simon Russell, muestra al panda y a otros animales en un mundo de fantasía.

The High Llamas debutaron en 1992 con Santa Barbara y desde entonces han publicado 10 álbumes, siendo el último Here Come the Rattling Trees (2016). O’Hagan también fue miembro de Stereolab a principios de los 90, colaborando en discos como Transient Random-Noise Bursts with Announcements y Mars Audiac Quintet. Hey Panda es el disco más personal y arriesgado de The High Llamas, que quieren ser parte de la generación musical actual.

Tracklist de Hey Panda

01. Hey Panda

02. Fall Off The Mountain

03. Bade Amey

04. Sisters Friends

05. How The Best Was Won

06. The Grade

07. Yoga Goat

08. Stone Cold Slow

09. Toriafan

10. Hungriest Man

11. The Water Moves

12. La Masse