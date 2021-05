“High Flying Birds” iba a ser el siguiente álbum de Oasis según Noel Gallagher

Fue en octubre del 2011 -dos años después de la ruptura de Oasis– cuando llegó el disco Noel Gallagher’s High Flying Birds, el debut de Noel Gallagher en solitario. Ahora, casi 10 años después de su salida, Noel revela datos curiosos del disco.



En entrevista con MOJO, Noel responde a la pregunta de si High Flying Birds siempre fue pensado como un disco en solitario, a lo que contestó “No, ese iba a ser el siguiente álbum de Oasis”. También explicó de dónde vienen algunas canciones: “En el último tour -de Oasis- escribí ‘If I Had a Gun’, ‘Everybody’s On the Run’ y ‘Record Machine’”. “’AKA … What A Life!’ Fue lo último que escribí. Ese fue mi nacimiento como solista”.



También comentó un poco sobre cómo fue gestándose el adiós de Oasis: “Bonehead y Guigs nunca dijeron realmente por qué se fueron en su momento, pero creo que pensaron: ‘Esta música está cambiando y no es de la forma que era‘”. Continuó explicando “Pero no fue suficiente para mí. Cuando tocas una canción para tus compañeros de banda, necesitas que todos se pongan de pie y digan: ‘Es increíble’. Si uno de ellos hace ‘Pthrrrrt’ y resulta que es el vocalista, olvídalo, no está sucediendo. Es como si quisieras el amor de un padre. Haces cosas para complacer a la gente”, así que, ya tenemos un poco más de información acerca del nacimiento del primer disco de Noel y de la separación de Oasis, al final no todo fue una pelea entre hermanos, bueno, sí pero también del lado artístico.