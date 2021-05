Hinds, Delaporte y Arde Bogotá actuarán en el ciclo “Keep Walking Together”

El pasado año ha sido uno de los más duros de la historia reciente, sobre todo para la industria de la música. Conciertos y festivales cancelados, tours pospuestos y salas de conciertos cerradas… y todo ello para asegurar la seguridad tanto de espectadores como de trabajadores. Irónicamente, fue la música la que nos ha acompañado durante los momentos más difíciles. Pero ahora ha llegado el momento de devolverle todo lo que nos ha dado.

Es por eso por lo que Johnnie Walker, a través de la plataforma Keep Walking Together, quiere devolver al sector de la música en directo todo lo que se merece, especialmente a aquellos profesionales que forman parte de la industria que no siempre son visibles y sin los que la música en directo no sería posible: el equipo formado por músicos, backliners, técnicos de sonido o luces que, detrás de escena, hace posible que ocurra la magia en los escenarios.

El proyecto, que tiene como embajador al músico español Dani Martín, está dando visibilidad a todos los sectores de la industria. Uno de ellos son las salas de conciertos que se han convertido “en la base del tejido musical en nuestro país. Y en muchos casos creación de tendencias, que luego van a llegar a todo el mundo“, como apunta Mar Rojo, programadora de la mítica Sala El Sol.

Para dar vida al proyecto, el whisky número 1 del mundo, que está celebrando sus 200 años de historia, tiene prevista una serie de conciertos durante las próximas semanas y que brindarán a los consumidores la oportunidad de vivir la música en directo de forma segura, mientras descubren algunas de las bandas más prometedoras como Arde Bogotá, Hinds, Delaporte y, hace solo unos días, Cala Vento.

HINDS – 3 de junio, Sala El Sol (Madrid)

El rock roto y garagero de estas cuatro madrileñas ha causado sensación dentro y fuera de nuestro país. En su próximo concierto podrás comprender por qué son imprescindibles en la escena.

Además, Amber promete que “va a estar lleno de energía y todo el mundo se lo va a pasar genial”. Y es que en los últimos meses la música ha sufrido un parón, pero como dice Ana “nos morimos de ganas de tocar y de que vuelva la normalidad”.

Delaporte – 10 de junio, Sala El Sol (Madrid)

Sandra y Sergio dan forma a este dúo de pop electrónico y sofisticado que encuentra su cima en su último trabajo, Las Montañas. Con sus letras buscan inspirar “a muchas personas, muchas mujeres. Hacerlas crecer, hacerlas un poco más libres. Hacer que sus problemas sean un poco menos grandes”, explica Sandra.

Su constante interés por encontrar nuevos sonidos hace que sus conciertos se conviertan en verdaderas experiencias.

Arde Bogotá – 17 de junio, en Sala Caracol (Madrid)

En el radar del rock se sitúa este cuarteto murciano -formado por Antonio, Dani, Jose y Jota- que acaba de lanzar su primer álbum, La noche, y que sus fans podrán escuchar en un increíble directo. Y es que para ellos “hay un elemento fundamental de la relación de una banda con el público, que es el concierto. Cuando vas a un concierto se produce algo como empático, como medio mágico”, señala Antonio.