La banda de folk estadounidense Hiss Golden Messenger anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum Quietly Blowing It y ha compartido una de las canciones que incluirá el disco If It Comes in the Morning.

Quietly Blowing It ya tiene fecha de lanzamiento y será el próximo 25 de junio cuando sus fans podrán disfrutar de ello, y lo hace de la mano del sello discográfico Merge Records. Así lo ha anunciado hoy la banda nominada a un Grammy en la categoría de Mejor álbum americana con Terms of Surrender, ¿lograrán llevarse el gramófono dorado?

Han dado a conocer la noticia en sus redes sociales:

El líder del grupo de Carolina del Norte, M.C. Taylor, nos cuenta en el post que “escribir estas canciones fue todo menos limpio y claro. En realidad, fue bastante complicado. Luchaba por entender quién soy, cuál es mi propósito, en un mundo como el que todos compartimos”. También nos cuenta que escribió unas veinte canciones entre los meses entre marzo y junio del año pasado, en un momento donde no tuvo interrupciones por viajes y actuaciones. Finalmente se decantó por 11, que serán las que encontraremos en el álbum.

Durante un comunicado hablando sobre esta nueva canción, Taylor dijo: “If It Comes in the Morning fue una canción que se escribió en la primavera y principios del verano de 2020. El país estaba en llamas y seguía pensando: ‘¿Qué viene después?’ Al principio, no sabía cuánta esperanza incluir en la canción (yo mismo no me sentía particularmente esperanzado en ese momento) pero sentí que era importante recordar que, pase lo que pase, la mayoría de nosotros íbamos a tener la suerte de tener otro día para disfrutar de lo que considero lo más importante y fundamental de estar vivo: alegría, amor, paz, la voluntad de seguir avanzando tanto si las cartas juegan a nuestro favor o no. Al recordar que estos sentimientos existen, supongo que se convirtió en una canción sobre la esperanza. The Staple Singers y Curtis Mayfield eran muy buenos escribiendo este tipo de canciones, y supongo que su música fue mi inspiración para If It Comes in the Morning. Cuando me quedaba bloqueado en un verso, llamaba a mi amiga Anais Mitchell y ella me guiaba. Estoy muy agradecido por su ayuda.”

Y hablando sobre el nuevo álbum Taylor comentaba “siento que Quietly Blowing It es el álbum más personal que he hecho porque no estoy tratando de explicar nada a nadie excepto a mí mismo”.

Este nuevo álbum cuenta con invitados especiales como Griffin y Taylor Goldsmith de Dawes, Zach Williams de The Lone Bellow, el guitarrista de Nashville Buddy Miller o el productor y músico Josh Kaufman de Bonny Light Horseman y Muzz.

La banda ya compartió en enero una de las canciones que encontraremos en el disco, Sanctuary, y ahora nos dejan disfrutar de If It Comes in the Morning, cuyo videoclip lo ha dirigido KidEthnic. Se ha grabado en Oxford, Carolina del Norte, y cuenta con el actor, dramaturgo y activista Mike Wiley

Esta es la lista completa de las canciones que encontraremos en Quietly Blowing It:

01 Way Back in the Way Back

02 The Great Mystifier

03 Mighty Dollar

04 Quietly Blowing It

05 It Will If We Let It

06 Hardlytown

07 If It Comes in the Morning

08 Glory Strums (Loneliness of the Long-Distance Runner)

09 Painting Houses

10 Angels in the Headlights

11 Sanctuary

Ya podéis disfrutar de If It Comes in the Morning: