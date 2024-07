Hope Of The States regresa con nueva música y gira

La banda de post-rock de Chichester, Hope Of The States, ha anunciado su regreso con una serie de conciertos en el Reino Unido y nuevo material. La banda, que alcanzó un estatus de culto en los años 2000 con sus álbumes The Lost Riots (2004) y Left (2006), se separó poco después del lanzamiento de su segundo disco. Ahora, después de 18 años, vuelven con una reedición en vinilo de su álbum debut y nuevas canciones producidas por Jolyon Thomas, hijo del fallecido Ken Thomas, quien produjo sus dos primeros discos.

El vocalista Sam Herlihy, ahora artista y restaurador, compartió en una entrevista que inicialmente se mostró reacio a la reunión, pero la idea de volver a tocar con sus antiguos compañeros y la insistencia de sus hijos lo convencieron. Herlihy también reflexionó sobre la “maldición” que sentían en el pasado y cómo ahora prefieren centrarse en la música y la amistad.

La banda está emocionada por tocar tanto material nuevo como antiguo en sus próximos conciertos en Manchester, Glasgow y Londres en diciembre. Herlihy asegura que las nuevas canciones son tan buenas, si no mejores, que las anteriores, y que están llenas de la misma pasión y energía que caracterizó a Hope Of The States en sus inicios.