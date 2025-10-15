Hope Of The States vuelve con fuerza: nuevo single, reedición de su debut y gira exprés por Reino Unido

Tras 18 años de silencio, Hope Of The States ha regresado con energía renovada. La banda británica de post-rock, originaria de Chichester, ha lanzado su nuevo single Billboard Mountain, una pieza intensa y emotiva que reafirma su estilo característico: guitarras atmosféricas, arreglos épicos y una carga emocional que no ha perdido fuerza con el tiempo. Este lanzamiento se suma a los anteriores Long Waits In A & E y Footage/Streamtrain, que marcaron su retorno oficial tras su separación en 2006.

Además, el grupo ha anunciado la reedición especial de su álbum debut The Lost Riots (2004), que llegará en formato vinilo eco con portada en foil print y una selección de caras B inéditas en este formato. Esta reedición forma parte de la celebración del National Album Day 2025, que tendrá lugar el 18 de octubre, y donde también participan artistas como Liam Gallagher, Manic Street Preachers, Iggy Pop, Queen y Architects.

La banda ha iniciado una breve gira por Reino Unido que arrancó en Bristol el 14 de octubre, pasó por el Islington Assembly Hall de Londres el día 15 y culmina en Manchester el 16. En declaraciones a NME, el vocalista Sam Herlihy ha asegurado que el nuevo material “es tan bueno o incluso mejor que el antiguo”, y que no se trata solo de nostalgia, sino de una apuesta artística sólida. La producción corre a cargo de Jolyon Thomas, hijo del fallecido Ken Thomas, productor de los dos discos originales del grupo y figura clave en su sonido.

Este regreso no solo recupera el legado de Hope Of The States, sino que lo proyecta hacia una nueva etapa creativa, con la misma intensidad que los convirtió en una banda de culto en los años 2000.

De la épica post-rock al silencio: el viaje de Hope Of The States

Hope Of The States irrumpió en la escena británica a principios de los 2000 con una propuesta que combinaba el dramatismo del post-rock con la sensibilidad política y social del indie más comprometido. Su debut The Lost Riots (2004) fue recibido con entusiasmo por la crítica, destacando por temas como Black Dollar Bills, Enemies/Friends y The Red The White The Black The Blue. El álbum, influenciado por la guerra de Irak y el clima político de la época, se convirtió en una obra de referencia para quienes buscaban una alternativa emocional y reflexiva dentro del rock británico. Su sonido, comparado con bandas como Radiohead, Godspeed You! Black Emperor y Sigur Rós, se caracterizaba por arreglos orquestales, crescendos intensos y letras cargadas de melancolía y crítica.

En 2006 publicaron Left, su segundo y último álbum antes de disolverse. Aunque menos celebrado que su debut, Left mostró una evolución hacia estructuras más accesibles y un tono algo más luminoso, sin perder la profundidad lírica. Tras su separación, los miembros del grupo se dispersaron en distintos proyectos, y el nombre de Hope Of The States quedó como un recuerdo potente pero silencioso. Su regreso en 2025, con nuevos temas y una reedición cuidada, no solo recupera ese legado, sino que lo actualiza para una generación que busca intensidad y autenticidad en la música. En tiempos de algoritmos y fórmulas, Hope Of The States vuelve a recordarnos que el corazón sigue siendo el mejor productor.

