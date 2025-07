Hot Chip celebra 20 años con «Joy In Repetition» y el nuevo sencillo «Devotion»

La banda británica de dance-pop Hot Chip ha anunciado su primer álbum de grandes éxitos, Joy In Repetition, que se lanzará el 5 de septiembre de 2025 a través de Domino Records, celebrando 20 años de carrera. El disco recopila canciones de sus siete álbumes de estudio, desde Coming on Strong (2005) hasta A Bath Full of Ecstasy (2019), incluyendo éxitos como Ready for the Floor, Over and Over, Boy From School y Melody of Love. El álbum cierra con el nuevo sencillo Devotion, un tema electro-rock acompañado de un video dirigido por Will Kindrick, filmado en Japón, que rinde homenaje a los trabajadores japoneses “keibiin”.

Alexis Taylor, vocalista, describió Devotion como una celebración de la dedicación colectiva de la banda, comparando a Joe Goddard con Brian Wilson por su enfoque en crear pop sofisticado. El álbum, con portada diseñada por Sir Peter Blake, estará disponible en vinilo y CD. Para festejar el lanzamiento, Hot Chip realizará tres conciertos especiales: el 5 de septiembre en el Troxy de Londres, el 7 en el Webster Hall de Nueva York y el 9 en el Fonda Theatre de Los Ángeles, donde tocarán Joy In Repetition íntegramente. Tras su último álbum Freakout/Release (2022), Hot Chip reafirma su legado como pioneros del indie-dance con esta vibrante recopilación.

Tracklist de Hot Chip – Joy in Repetition:

01 Ready for the Floor

02 Boy From School

03 One Life Stand

04 Night and Day

05 Flutes

06 Hungry Child

07 Over and Over

08 Positive

09 Look at Where We Are

10 Need You Now

11 Eleanor

12 Huarache Lights

13 Melody of Love

14 I Feel Better

15 Devotion

16 Ready for the Floor (Mella Dee Remix)

17 Devotion (Anz Remix)

Hot Chip: Maestros del dance-pop que revolucionaron el indie

Formada en Londres en 2000, Hot Chip se ha consolidado como una de las bandas más innovadoras del dance-pop y el indie electrónico. Con Alexis Taylor (voz), Joe Goddard (teclados), Owen Clarke, Al Doyle y Felix Martin, la banda fusiona ritmos electrónicos con sensibilidades pop, creando un sonido que mezcla euforia bailable con introspección emocional. Su ascenso llegó con The Warning (2006), que incluyó el icónico sencillo Over and Over, considerado un himno del indie-dance. Con actuaciones en festivales como Glastonbury, Coachella y Primavera Sound, Hot Chip ha cautivado audiencias globales con su energía en vivo y su capacidad para evolucionar, colaborando con artistas como Sleaford Mods y Peter Gabriel.

Su discografía abarca ocho álbumes de estudio antes de Joy In Repetition (2025): Coming on Strong (2005), The Warning (2006), Made in the Dark (2008), One Life Stand (2010), In Our Heads (2012), Why Make Sense? (2015), A Bath Full of Ecstasy (2019) y Freakout/Release (2022). Cada álbum ha explorado nuevas texturas, desde el synth-pop de Ready for the Floor hasta la psicodelia bailable de Hungry Child. Su recopilatorio Joy In Repetition, con el nuevo sencillo Devotion, celebra 20 años de innovación, consolidando su influencia en el indie y la electrónica. Con un enfoque colaborativo y una dedicación al arte pop, Hot Chip sigue siendo un referente en la música contemporánea.

