Hurray for the Riff Raff firma en “Live Forever” su retrato más honesto

Con Live Forever, Hurray for the Riff Raff vuelve a demostrar que su música late más fuerte cuando se encuentras cara a cara con su público. El nuevo álbum en directo —grabado durante dos noches de verano de 2025 en el Old Town School of Folk Music de Chicago— llegará en digital el 20 de marzo y en vinilo y CD el 8 de mayo.

El disco recoge versiones en vivo de The Past Is Still Alive al completo, además de clásicos recientes como “Pa’lante”, “Precious Cargo” o “Rhododendron”. Es un retrato sin filtros de una banda en plena madurez creativa, cómoda en un escenario que su líder, Alynda Segarra, siente como propio. No es casual que defina Chicago como un refugio emocional: “Chicago se ha convertido en mi hogar. Quería capturar este momento y a esta banda brillante, un instante que no durará para siempre. Este disco es una carta de amor a los músicos de clase trabajadora… Merecemos mucho más de una industria construida para explotarnos”.

Además del lanzamiento, el grupo anuncia una mini‑gira por la Costa Este con paradas en Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y Massachusetts, una oportunidad perfecta para comprobar cómo estas canciones respiran en directo más allá de Chicago.

Live Forever no es solo un álbum en directo: es una declaración de principios, un recordatorio de que la música sigue siendo un oficio sostenido por artistas que se dejan la piel en la carretera.

Tracklist de Hurray for the Riff Raff – Live Forever

01 Alibi [Live]

02 Hawkmoon [Live]

03 Rhododendron [Live]

04 Dynamo [Live]

05 Buffalo [Live]

06 Colossus of Roads [Live]

07 Snake Plant [The Past Is Still Alive] [Live]

08 Precious Cargo [Live]

09 Pyramid Scheme [Live]

10 Vetiver [Live]

11 The World Is Dangerous [Live]

12 Hourglass [Live]

13 Ogallala [Live]

14 Pa’lante [Live]

