Hurts insinúan su regreso con un críptico teaser que aumenta las expectativas de los fans

La banda de synth-pop Hurts, originaria de Manchester, parece estar preparando su regreso después de cuatro años sin lanzar un álbum. Su último trabajo, Faith, salió en 2020 y desde entonces han estado relativamente inactivos, aunque participaron en varios festivales europeos en 2023.

El 14 de octubre, Hurts publicó un video teaser en sus redes sociales oficiales, incluyendo Facebook e Instagram. El clip muestra una pantalla con interferencias que revela el texto “A5M4”. En los comentarios de la publicación en Facebook, la banda enlazó a una canción en Spotify de un artista llamado A5M4. El tema, titulado The Truth Hurts, es una pieza de poesía hablada de 47 segundos que data de 2010 y es la única pista atribuida a este artista en la plataforma.

Hurts se formó en 2009 y lanzó su álbum debut Happiness al año siguiente. En 2011, ganaron el premio a la Mejor Banda Nueva en los NME Awards. Desde entonces, han lanzado cuatro álbumes más: Exile en 2013, Surrender en 2017 y Faith en 2020, que incluye sencillos como Somebody, Voices, Suffer y Redemption.

Desde el lanzamiento de Faith, Theo Hutchcraft ha colaborado con varios artistas como compositor. En 2022, coescribió tres canciones para el álbum Faith In The Future de Louis Tomlinson, incluyendo el sencillo Silver Tongues. También trabajó en el éxito de Calvin Harris y Tom Grennan By Your Side y en Save Disco de PNAU. Este año, coescribió la canción principal del próximo álbum de Courteeners, Pink Cactus Cafe.

El regreso de Hurts promete ser emocionante, y los fans están ansiosos por descubrir qué les depara esta nueva etapa.