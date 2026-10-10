En 2024, en una entrevista con la emisora española Rock FM, Ian Hill dejó escrita la condición de su retirada: el momento de pensar en dejarlo llegaría cuando sus actuaciones empezaran a resentirse. Ha llegado: Ian Hill deja Judas Priest después de 56 años en la banda, según ha anunciado este 9 de octubre, por una artritis que ya no le permite garantizar un concierto entero.

Lo cuenta él mismo en un comunicado largo con un parte médico poco habitual en estos adioses. La enfermedad está avanzada en el hombro izquierdo y en la mano derecha, asentada en el hombro derecho y presente en las dos rodillas.

Un tendón roto en Bruselas: por qué Ian Hill deja Judas Priest

El aviso definitivo llegó en el tramo final de la gira europea “Faithkeepers”. En Bruselas, justo antes de los bises, Hill se rompió un tendón del hombro izquierdo y dejó de poder levantar el brazo hasta el mástil. Dos días después, el 21 de septiembre, la banda cerró la gira en el Eventim Apollo de Londres sin él, la primera vez que faltaba a un concierto desde que entró en 1970. Le sustituyó Davey Rimmer, bajista de Uriah Heep y compañero de Richie Faulkner en Elegant Weapons.

Hay, además, una razón doméstica. Hill reconoce que ha descuidado a su familia durante más de medio siglo y quiere compensarlo antes de que alguno de los suyos tenga que empujarle en silla de ruedas (el humor británico, intacto hasta el final). Se despide dando las gracias a los fans «por la vida que me habéis dejado vivir».

Rimmer cubrirá las fechas que quedan; la próxima anunciada es el 23 de junio de 2027, en el festival noruego Tons of Rock. Hill sí dejó grabadas las líneas de bajo del nuevo disco, que él mismo describió a la revista española Metal Journal como un Priest clásico con algún giro raro y que situó en la primavera de 2027 (sin título ni fecha confirmados). En esa misma entrevista soltó la frase que hoy suena a testamento: nadie es insustituible, y Priest ya han pasado por seis o siete baterías, cuatro guitarristas y dos cantantes.

Tiene razón, y por eso la noticia pesa más de lo que parece. Con Glenn Tipton fuera de las giras desde 2018, Rob Halford se queda como el único superviviente de la época dorada sobre el escenario. Nuestra apuesta: Rimmer no viene a tapar un hueco, sino a quedarse. Y Priest pasan a ser otra cosa, una banda que se hereda más que una banda que se conserva.

Ian Hill, el cimiento callado de Judas Priest

Hill montó el grupo en Birmingham con K.K. Downing y es el único que ha tocado en sus 19 discos de estudio, de Rocka Rolla (1974) a Invincible Shield (2024). Nunca fue el foco: ese sitio era de Halford y de las guitarras gemelas que fijaron el canon del heavy metal en British Steel (1980) y Screaming for Vengeance (1982). Lo suyo era más sordo y más difícil de ver, sostener el suelo para que los demás pudieran despegar. Este año seguía en el centro del relato oficial, con el documental The Ballad of Judas Priest, codirigido por Tom Morello, y la recopilación The Best of Judas Priest. Su último concierto con la banda fue el de Bruselas, aunque entonces nadie lo supiera.

¿Debería Davey Rimmer quedarse como bajista fijo, o preferís que Priest busquen otro nombre?

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