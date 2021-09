Ian Miles (Creeper) presenta proyecto en solitario con el single “Truest Blue”

Título del nuevo disco: Degradation, Death, Decay

Artista: Ian Miles

Fecha de publicación: 15 de octubre

Sello: Big Scary Monster

Más datos: Se trata del disco de debut del guitarrista de Creeper, Ian Miles, que lo grabó en 2018, pero, como explicó Miles, “me llevó algo de tiempo ganar confianza para publicarlo y prepararme mentalmente para la perspectiva de tocar en directo”.

Sin embargo, una vez superada esta fase, Miles está muy orgulloso del resultado. “No quiero ser el foco de este disco, no se trata de mí, así que he decidido esconderme. Quiero que la gente se centre únicamente en el arte”, explica.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Truest Blue.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace. O quizá, también, a continuación.

Sobre Creeper

Creeper es una banda de rock inglesa de Southampton. Formada en 2014, hasta el momento han publicado dos discos, Eternity, in Your Arms (2017) y Sex, Death & the Infinite Void (2020).