Iceage encienden la mecha con «For Love of Grace & The Hereafter», su regreso más urgente hasta la fecha

Los daneses Iceage vuelven a escena con esa mezcla tan suya de caos controlado, romanticismo oscuro y electricidad a punto de desbordarse. La banda anuncia For Love of Grace & The Hereafter, su sexto álbum y el primero desde Seek Shelter (2021), acompañado del single “Ember”, una sacudida inmediata que confirma que el grupo ha vuelto con ganas de quemar etapas y prender otras nuevas. El disco llegará el 29 de mayo vía Mexican Summer, y todo apunta a que será uno de los lanzamientos más comentados del año.
Según ha explicado Elias Rønnenfelt, la intención era clara: canciones “inmediatas, urgentes, crudas y rápidas”. Nada de adornos innecesarios, nada de sobreproducir. Solo energía, instinto y ese filo emocional que siempre ha distinguido a Iceage. Grabado en el Silence Studio de Suecia —el mismo lugar donde nació Plowing Into the Field of Love—, el álbum promete ser su trabajo más compacto, incluso “brillante” por momentos, sin perder la tensión que late en cada uno de sus discos.
“Ember” abre con un tintineo casi inocente antes de lanzarse a un torbellino de guitarras y un estribillo que suena a declaración y amenaza a la vez. Rønnenfelt canta “Te amo de una forma ominosa / ¿Estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto a romper?”, dejando claro que el romanticismo de Iceage sigue siendo un terreno movedizo, intenso y profundamente humano.
Con un tracklist que incluye títulos como “Match Head Girl”, “No Fear”, “Tender Blades” o “True Blue”, el álbum se presenta como un viaje emocional que mezcla rugosidad, melodía y ese espíritu punk que la banda nunca ha abandonado. Si “Star”, su single previo, ya insinuaba un renacer, “Ember” lo confirma: Iceage están en plena combustión creativa.
Iceage, un viaje sonoro que ha crecido entre la crudeza, la ambición y la búsqueda de nuevas formas
Desde su irrupción a principios de los 2010, Iceage se han consolidado como una de las bandas más impredecibles y fascinantes del panorama europeo. Su debut New Brigade los situó como referentes del post-punk más áspero, pero pronto demostraron que su ambición iba mucho más allá. Con discos como You’re Nothing, Plowing Into the Field of Love o Beyondless, ampliaron su paleta hacia el art-rock, el country retorcido y la épica decadente. Seek Shelter (2021) supuso un salto hacia un sonido más luminoso y expansivo, sin perder su identidad. Ahora, con For Love of Grace & The Hereafter, parecen decididos a cerrar un ciclo y abrir otro, reafirmando su capacidad para reinventarse sin traicionarse.
