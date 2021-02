Iceage anuncian su nuevo álbum, “Seek Shelter”

La banda danesa Iceage ha anunciado el que será su quinto álbum de estudio, Seek Shelter. Llegará el 7 de mayo a través del sello Mexican Label. Este disco incluirá las canciones The Holding Hand, que ya lanzaron en enero, y Vendetta, que ha salido hoy junto al anuncio del nuevo disco.

El disco será el sucesor de Beyondless, su excelente cuarto disco lanzado en 2018. Recordemos que la banda debutó hace 10 años, en 2011, con New Brigade, donde sorprendieron con su post-punk con sello propio.

“El crimen subyace bajo todo. Si no lo ves, es porque no estas mirando”, ha declarado su cantante Elias Bender Rønnenfelt en la presentación del disco y de la nueva canción. “Es el pegamento que nos une a todos. Vendetta es un baile imparcial en las ilicitas líneas de la infracción“.

Han contado con la colaboración del guitarrista Casper Morilla Fernandez, que se ha incorporado a las filas de la banda. Además dos canciones del nuevo disco cuentan con la colaboración del colectivo de gospel de Lisboa. El álbum ha sido remezclado por Shawn Everett, que ha trabajado con artistas como The War on Drugs, Haim o en el último álbum de The Killers.

Os dejamos a continuación con el nuevo adelanto, Vendetta.

Tracklist de Seek Shelter:

01 Shelter Song

02 High & Hurt

03 Love Kills Slowly

04 Vendetta

05 Drink Rain

06 Gold City

07 Dear Saint Cecilia

08 The Wider Powder Blue

09 The Holding Hand