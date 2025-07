IDLES irradia energía punk con «Rabbit Run» para la nueva película de Darren Aronofsky

La banda británica IDLES ha estrenado Rabbit Run, un single arrollador que forma parte de la banda sonora de Caught Stealing, la próxima película de Darren Aronofsky, que llegará a los cines el 29 de agosto de 2025. Este tema, descrito como un torbellino punk con baterías motorik y guitarras distorsionadas, captura la esencia cruda de la escena punk neoyorquina de los 90, un telón de fondo clave para la cinta. IDLES aporta cuatro canciones originales a la película, además de interpretar la banda sonora completa, compuesta por Rob Simonsen, conocido por trabajos como The Whale y Deadpool & Wolverine. La banda sonora, que incluye una versión del clásico Police and Thieves de Junior Marvin, estará disponible el mismo día del estreno.

Caught Stealing, basada en la novela de Charlie Huston, sigue a Hank Thompson (Austin Butler), un exjugador de béisbol envuelto en un caos criminal tras aceptar cuidar el gato de su vecino punk (Matt Smith). El reparto estelar incluye a Zoë Kravitz, Regina King, Bad Bunny y Liev Schreiber. Joe Talbot, vocalista de IDLES, expresó su emoción por colaborar con Aronofsky, su director favorito, tras un encuentro fortuito en el programa de Jimmy Fallon. Por su parte, Aronofsky destacó la singularidad de que una banda como IDLES interprete una banda sonora completa, inyectando una “sensibilidad punk” a la película. La banda, que viene de una nominación al Grammy por TANGK, se prepara para shows en Bristol y una gira por Norteamérica en septiembre.

IDLES: La furia punk que redefine el rock británico

IDLES, la banda punk-rock de Bristol formada en 2009, ha emergido como una fuerza visceral en la música contemporánea, combinando letras crudas, política visceral y una energía en vivo que desarma. Con Joe Talbot al frente, junto a Mark Bowen, Lee Kiernan, Adam Devonshire y Jon Beavis, el quinteto canaliza frustraciones sociales y personales en himnos que resuenan con intensidad. Su debut, Brutalism (2017), grabado en el estudio casero de Devonshire, fue un grito contra el thatcherismo y las luchas personales, ganándose elogios por su honestidad brutal. Le siguió Joy as an Act of Resistance (2018), un manifiesto de vulnerabilidad y resistencia que los catapultó a la escena global, con temas como Danny Nedelko defendiendo la inmigración. Su evolución continuó con Ultra Mono (2020), más afilado y experimental, alcanzando el número uno en Reino Unido.

La discografía de IDLES refleja un crecimiento constante: Crawler (2021) exploró sonidos más oscuros y narrativas introspectivas, ganando una nominación al Grammy, mientras que TANGK (2024) abrazó texturas electrónicas y colaboraciones con productores como Nigel Godrich y Kenny Beats, obteniendo otra nominación. Además de sus cinco álbumes de estudio, han lanzado EPs como Welcome (2012) y singles potentes como Model Village. Su impacto trasciende la música, con presentaciones incendiarias en Glastonbury y giras mundiales, además de contribuciones recientes a la banda sonora de Caught Stealing (2025) de Darren Aronofsky. IDLES no solo es una banda; es un movimiento que desafía y une con cada acorde.

