IDLES publicarán nuevo disco en noviembre y presentan el primer adelanto

IDLES ha anunciado un nuevo disco llamado CRAWLER, cuarto de su discografía, y del que ha compartido su primer adelanto, titulado The Beachland Ballroom.

Sobre el disco

Tan solo ha transcurrido un año desde que la banda británica lanzase Ultra Mono, su último trabajo.

Ahora, se han puesto en manos de Kenny Beats y el propio guitarrista de IDLES Mark Bowen para trabajar en este disco, grabado en los Real World Studios de Bath y que será publicado el próximo 12 de noviembre.

Sobre The Beachland Ballroom, primer single

Inspirada en la icónica sala de conciertos de Ohio, “la canción es una especie de alegoría de sentirse perdido y superarlo. Es un tema que me encanta cantar”, afirma el cantante John Talbot.

IDLES – The Beachland Ballroom

Tracklist del nuevo disco de IDLES

1. ‘MTT 420 RR’

2. ‘The Wheel’

3. ‘When the Lights Come On’

4. ‘Car Crash’

5. ‘The New Sensation’

6. ‘Stockholm Syndrome’

7. ‘The Beachland Ballroom’

8. ‘Crawl!’

9. ‘Meds’

10. ‘Kelechi’

11. ‘Progress’

12. ‘Wizz’

13. ‘King Snake’

14. ‘The End’

Sobre IDLES

Todos los que piensan que el rock, esa música anciana, ese arte perdido, aún puede dar grupos que signifiquen algo, es normal que se agarren a Idles como a un clavo ardiendo. Literalmente, además: Idles te remachan; Idles te queman. Su punzante segundo largo, Joy as an Act of Resistance, y los abrasivos conciertos con que lo pasearon por el mundo elevaron al grupo de Bristol a la cúpula de la organización del combat rock internacionalista. El programa de The Clash y las formas de The Birthday Party. Billy Bragg liderando a The Jesus Lizard. O la música de guitarras como herramienta politico-social todavía útil para decir las cosas altas y claras. En septiembre de 2020, vuelven con un nuevo disco titulado Ultra Mono, un álbum heterogéneo en lo que a géneros se refiere, pero contundente en lo sonoro y combativo y crítico en sus letras.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

