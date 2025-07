Idlewild regresa con su décimo álbum y el vibrante sencillo «Stay Out Of Place»

La banda escocesa Idlewild ha anunciado su décimo álbum, Idlewild, el primero en seis años desde Interview Music (2019), con lanzamiento previsto para el 3 de octubre de 2025 a través de V2 Records. El disco, grabado en Post Electric Studios en Edimburgo y la biblioteca de la Isla de Iona, celebra el sonido característico de la banda sin caer en la nostalgia. El sencillo principal, Stay Out Of Place, inspirado en Walt Whitman, es un himno indie-punk con melodías cálidas y una energía que reintroduce a Idlewild en 2025. Roddy Woomble, vocalista, describe la canción como un desafío a las expectativas, marcando el tono del álbum.

Idlewild acompañará el lanzamiento con una extensa gira por el Reino Unido, comenzando el 10 de octubre en Newcastle y con paradas en Leeds, Bristol, Manchester y un show agotado en el Koko de Londres. Las fechas en Aberdeen y Glasgow también están agotadas, según Entertainment Focus y Clash Magazine. El álbum, descrito como un reflejo y celebración de su trayectoria, promete combinar su habitual sonido alternativo con un toque folk celta. Stay Out Of Place ya está disponible en plataformas digitales, y el disco se puede reservar en vinilo y CD. Con este regreso, Idlewild reafirma su lugar como una de las bandas más queridas del indie escocés, lista para cautivar a nuevas generaciones y fans de siempre.

Idlewild: Pioneros del indie escocés con un legado vibrante

Formada en Edimburgo en 1995, Idlewild se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del indie y rock alternativo británico. Liderada por Roddy Woomble (voz), junto a Rod Jones (guitarra), Colin Newton (batería), Andrew Mitchell (bajo) y Luciano Rossi (teclados), la banda emergió en la escena post-Britpop con su energía punk y letras poéticas. Su debut, Hope Is Important (1998), los presentó con un sonido crudo que capturó la atención de críticos y fans, mientras que 100 Broken Windows (2000) los catapultó al éxito con himnos como Little Discourage. Con una mezcla única de intensidad punk y matices folk, Idlewild se ganó comparaciones con R.E.M. y The Smiths, destacando por sus actuaciones en directo en festivales como T in the Park y Glastonbury.

La discografía de Idlewild abarca nueve álbumes de estudio antes de su próximo lanzamiento, Idlewild (2025). The Remote Part (2002), con el icónico sencillo American English, marcó su cima comercial, seguido por Warnings/Promises (2005), que exploró un sonido más introspectivo. Discos como Make Another World (2007), Post Electric Blues (2009) y Everything Ever Written (2015) mostraron su versatilidad, integrando elementos folk y post-punk. Tras un hiato y el regreso con Interview Music (2019), la banda ha seguido evolucionando. Su próximo álbum, acompañado del sencillo Stay Out Of Place, promete consolidar su legado como maestros del indie escocés, combinando su esencia clásica con una renovada vitalidad.

