Iggy Pop anuncia su nuevo disco en directo «Live At Montreux Jazz Festival 2023»

El legendario Iggy Pop ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum en vivo, Live At Montreux Jazz Festival 2023, que estará disponible a partir del 24 de enero de 2025. Este álbum captura la electrizante actuación del ícono del punk rock en el prestigioso festival suizo, donde interpretó una selección de temas que abarcan toda su carrera, incluyendo clásicos de The Stooges y su más reciente trabajo de estudio, Every Loser.

El álbum, que estará disponible en Blu-ray, CD, vinilo de 2LP, descarga digital y streaming, incluye 18 pistas que muestran la energía inigualable de Iggy Pop en el escenario. Entre las canciones destacadas se encuentran Five Foot One, T.V. Eye, The Passenger y Lust For Life.

En una declaración, Iggy Pop expresó su entusiasmo por este lanzamiento: «Cada vez que toco en el Montreux Jazz Festival, doy algo extra. En 2023, fueron temas profundos como Mass Production, Endless Sea, Five Foot One y mucho sudor».

Para celebrar el anuncio, Iggy Pop ha compartido una versión en vivo de Five Foot One, que ya está disponible en las plataformas de streaming.

Tracklist de Iggy Pop – Live At Montreux Jazz Festival 2023