Iggy Pop será el narrador en un nuevo documental sobre el faraón Tutankamón

Iggy Pop no para, cosa que nos alegra, aunque su nuevo proyecto poco o nada tenga que ver con la música. El mítico cantante pondrá su inconfundible voz al servicio de la narración del documental Tutankhamun: The Last Exhibition sobre el faraón egipcio.

Concretamente, este nuevo estudio audiovisual producido por Laboratoriorosso y Nexo Digital se centrará en la historia arqueológica de la tumba del rey, desde su descubrimiento en 1922 hasta la popular exposición itinerante de Tutankamón que se inauguró en Los Ángeles en 2019.

Según informa la publicación Variety, el documental se estrenará en 2022 coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la tumba del faraón, que se produjo en noviembre de 1922 por el arqueólogo Howard Carter y el quinto conde de Carnarvon.

Además, según esas mismas informaciones, los derechos del documental ya han sido vendidos a España entre otros países, así que podremos disfrutarlo (en su versión original, claro) en alguna plataforma.