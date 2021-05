I’m in Heaven: El sencillo de Andrew W.K. que vendrá en el nuevo álbum God Is Partying

Demos gracias a Napalm Records, ya que el 10 de septiembre nos traerá el quinto disco de Andrew W.K. titulado God Is Partying. Andrew nos había deleitado con la canción Babalon, en febrero pasado, y ahora nos presenta I’m in Heaven.

El video dirigido por Phem C. Palmer muestra a Andrew, quien se presenta con la banda de acompañamiento tocando la canción, y es que cabe recordar que el mismo Andrew tocó todos los instrumentos del álbum, además de coproducir con el ganador del Grammy Ted Young.

En un comunicado de prensa, se nos informa: “Flotando bajo la luz fluorescente de su legendario poder festivo, ‘God Is Partying’ muestra a ANDREW W.K. saqueando los rincones de la psique humana, alcanzando un hito triunfal en su catálogo, 20 años después del lanzamiento de su debut en 2001, ‘I Get Wet’, que encabezó las listas de éxitos. Emotivo pero firme, siniestro pero estimulante, el disco abarca las subidas y las bajadas de la vida, y ANDREW W.K. una vez más proporciona a su audiencia la banda sonora perfecta para celebrar la vida en toda su desconcertante y eufórica intensidad”.

Los temas de God Is Partying:

Everybody Sins

Babalon

No One To Know

Stay True To Your Heart

Goddess Partying

I’m In Heaven

Remember Your Oath

My Tower

And Then We Blew Apart