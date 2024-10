«I’m On Your Team»: El nuevo himno de amor de Romy y Sampha

La magia musical se ha vuelto a encender con la colaboración entre Romy y Sampha en su nuevo sencillo I’m On Your Team. Este tema, que destaca por su atmósfera onírica y su honestidad lírica, es una muestra del talento y la química entre estos dos artistas, amigos y compañeros de sello desde hace años.

El sencillo presenta una melodía suave y minimalista, con un piano que acompaña las voces de Romy y Sampha mientras cantan sobre la confianza y el compromiso en una relación. “Es una canción de amor, pero líricamente, es honesta y veraz”, comparte Romy. Sampha añade: “Me encanta la idea de ser parte de un equipo, de tener que apoyarse mutuamente para crear una conexión más profunda”.

El video, dirigido por Jennifer Lauren Martin, captura la intimidad de una actuación en vivo en la cooperativa de artistas not/nowhere en Londres. Además, la canción se destaca en los créditos finales de la nueva película dirigida por John Crowley, We Live In Time, protagonizada por Florence Pugh y Andrew Garfield.

Esta colaboración no es la primera entre Romy y Sampha; anteriormente, se unieron para una versión de Me & My (To Bury Your Parents) de André 3000. Romy lanzó su álbum debut en solitario Mid Air, mientras que Sampha presentó su último trabajo Lahai en 2023, continuando con su aclamado debut Process.

Con I’m On Your Team, Romy y Sampha nos recuerdan el poder de la música para conectar y sanar, ofreciendo una experiencia auditiva emotiva e inspiradora.