In-Edit 2022 anuncia su programación al completo

Nombre del evento: Festival In-Edit

Fechas: Tendrá lugar entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2022 en Barcelona.

Sobre la programación: Entre los más de 50 documentales anunciados destacan títulos sobre Sinéad O’Connor, Courtney Barnett, Omara Portuondo, Ronnie James Dio, Chumbawamba, Stockhausen, XXXTentacion,Els Surfing Sirles, Coque Malla, el PUNK ROCK en Nueva York, Joaquín Sabina, CAN, Leonard Cohen, King Crimson, Los Mirlos, Thelonious Monk, Creedende Clearwater Revival, Studio 54, Tequila o el Italo Disco, entre otros.

In-Edit 2022 incluirá desde superproducciones hasta rodajes de guerrilla hechos con una «tablet», trabajos de hormiga que se han alargado más de una década y un especial presentado por Moritz que incluirá clásicos que retrotraen a pases memorables del festival o que perduran como hitos del género, como «Anvil: The Story Of Anvil», «Dig!», «Jazz on a Summer’s Day», «Soul Train: The Hippest Trip in America», «Summer of Soul», «The Devil and Daniel Johnston» y «The Punk Singer».

Sobre el jurado: El festival también ha dado a conocer el jurado de esta edición que estará formado por Julien Temple, Matthew Herbert, Alizz, Nathalie Poza, Estrella Araiza y Luis Enrique Parés.

Más información sobre programación y entradas en la web oficial del festival.

Lanzamientos anteriores: SiProcede

Sobre la canción: Siprocede

Sobre el álbum: Siprocede

Fechas en directo: Siprocede