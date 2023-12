«In The Court of the Crimson King: King Crimson at 50» ya disponible en Filmin y Apple TV

«Mi experiencia más profunda ha sido con el silencio, justo cuando entra y se mezcla con nosotros. Para ensanchar ese silencio se necesita un conductor y ese elemento es la música»

ROBERT FRIPP (2023)

Yo, tenía tan solo 15 años cuando el 10 de octubre de 1.969 el Rey Carmesí inauguró su mágica corte real bajo el estandarte nominal de In the Court of the Crimson King, el álbum debut de aquella legendaria banda de rock progresivo que trastornó para siempre mi adolescencia incipiente. Aquel sublime momento supuso una nueva forma de oír y entender la música, un hito que se apoderó de mí existencia haciéndome consciente de que el sonido era algo más que un compuesto de simples notas y ritmos. Era magia, arquitectura, ingeniería e imaginación infinitas.

No fue hasta el 27 y 28 de noviembre de 1.973 cuando por primera vez en España el grupo actuó en la ciudad catalana de Granollers, gracias a la labor organizativa de la compañía Gay & Co, primera compañía española en promocionar la música rock internacional en nuestro país. Nueve años más tarde (25 de agosto de 1.982), pude volver a ver en directo a King Crimson en el Estadi Municipal Narcís Sala de Sant Andreu (Barcelona) cartel que compartió con los inolvidables Roxy Music de Brian Ferry ¡Vaya doblete!

Ahora, 54 años después de aquel glorioso parto del 69, acaba de publicarse (3 de noviembre de 2023 en cines y 1 de diciembre en streaming), la película documental In The Court of the Crimson King: King Crimson at 50, dirigida por Toby Amies, un documento de 1 hora y 26 minutos que nos adentra en la esencia anímica y corpórea de la banda más mítica de eso que hoy llaman rock matemático (por la precisión de sus polirritmias, intrincados patrones que parecen describir transformaciones, series y algoritmos. El documento se halla disponible en los catálogos de Filmin y Apple TV.

Toby Amies es el responsable de esta criatura documental. Cineasta especializado en programas de música, cultura marginal y alternativa, logra recoger en su film los diversos testimonios y contrastes de los miembros del grupo a lo largo de sus más de 50 años de historia. Al mismo tiempo, explora el sufrimiento y gloria experimentada por sus integrantes permitiendo al público obtener una visión íntima, a veces incómoda, de la experiencia ante la vida y muerte de la formación musical más exigente del mundo. El documento incluye chocantes y jugosas entrevistas, así como una selección sonora y gráfica basada en la gira de despedida que realizaron en 2021. Su líder, Robert Fripp, fue tajante sobre ello cuando de forma simbólica publicó una foto de un escenario vacío en el cual podía leerse un mensaje muy contundente: «Hemos pasado del sonido al silencio».

Pero … ¿qué es King Crimson?

King Crimson no es una banda ordinaria. Es la máxima coronación de la música. Se necesitan muchas cosas para poder abrazarla, entenderla y asimilarla, tanto musical como conceptualmente. Lo trasciende todo. Como diría su actual bajista Trey Gunn: «Estar en King Crimson es como una infección de bajo grado. No estás muy enfermo, pero tampoco te sientes totalmente bien» De hecho, «King Crimson es una individualidad particular que se introduce en los músicos que tocan la música» según palabras del propio Toby Amies.

Pero hay más. Bajo el real nombre mágico de King Crimson habita el jugador más destacado, el cocreador original del acto: Robert Fripp. Elocuente caballero inglés, místico, cerebral, virtuoso, inquieto y perfeccionista, hombre misterioso y carismático a la vez, Fripp ha cultivado un universo y metodología musical únicos. Su enfoque autoritario, exigente, y una filosofía peculiar, hicieron que el proceso creativo fuera muy intenso, llegando incluso a desafiar a la mayoría de los integrantes de la banda. Como afirma en el film el propio Fripp: «La formación actual es la primera de King Crimson en la que no hay al menos un miembro de la banda que resienta activamente mi presencia».

Protagonismos aparte, cabe recordar que el álbum original In the Court of the Crimson King se lanzó a través de la compañía discográfica Island Records. Según la totalidad de la crítica más exigente acapara los máximos elogios. Está considerado como uno de los discos más influyentes del género y uno de los mejores de todos los tiempos. En su época llegó a alcanzar la quinta posición en la UK Albums Chart y el número 28 en el Billboard 200 de Estados Unidos, lugar donde fue certificado por la Recording Industry Association of America (RIAA) como Gold Album.

Para finalizar esta presentación, nada mejor que hacerlo a través de las magnifica reflexión del periodista y crítico Naief Yehya de la revista Literal Magazine: «El documental no intenta contar una historia cronológica ni un relato minucioso de las diferentes fases del grupo, sino que hace un recorrido desparpajado por las relaciones siempre complejas y tormentosas de los miembros de la banda con Robert Fripp (…) Es un confesionario de quienes no sobrevivieron a la presión y ansiedad, así como de los supervivientes que pensaban que valía la pena el inmenso costo emocional y profesional con tal de permanecer en la banda».

El Rey Carmesí ha vuelto a expandir su reino, lejos de ese Epitaph que escribió a finales de los 60 advirtiendo que los falsos profetas quizás acabarían con nuestros sueños. Ha pasado el tiempo y esos sueños están ahora colgados al borde del abismo. La gran amenaza atenaza nuestras gargantas, porque «el destino de toda la humanidad está en manos de unos locos».