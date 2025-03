Incubus listo para rugir, The Lightning Seeds alargan su fiesta y The Waterboys llegan de gira a España

Avanza el día y el mundo de la música nos regala un banquete de noticias. Desde Brandon Boyd levantando el telón sobre el esperado noveno álbum de Incubus, hasta The Lightning Seeds extendiendo su gira por su 35º aniversario con más fechas para deleite de sus fans. Y eso no es todo: The Waterboys aterrizarán en España con su nuevo disco conceptual Life, Death And Dennis Hopper, mientras que los imparables High Vis prometen incendiar el panorama punk con conciertos en Vitoria, Madrid, Oviedo y A Coruña este junio. ¿Listo para sumergirte en los detalles más jugosos? ¡Sigue leyendo, porque esto está que arde!

Brandon Boyd y el regreso triunfal de Incubus

Los fans de Incubus pueden empezar a contar los días, porque el noveno álbum de la banda está oficialmente terminado y “listo para salir”, según ha revelado el carismático vocalista Brandon Boyd. En una entrevista reciente con Heavy Consequence, Boyd dejó caer la bomba que todos esperábamos: tras ocho años desde su último trabajo, 8 (2017), los californianos están preparados para volver a sacudir el mundo del rock alternativo. “Está hecho, está listo”, afirmó con entusiasmo, dejando entrever que el lanzamiento podría llegar “posiblemente” en los próximos meses, aunque no especificó una fecha exacta. ¿Qué podemos esperar? Si el optimismo de Boyd es un indicio, este disco promete ser un regreso a lo grande.

Desde su formación en 1991, Incubus ha evolucionado de sus raíces funk-metal a un sonido más introspectivo y melódico, y este nuevo capítulo parece seguir esa línea de reinvención constante. Según posts en redes sociales e informaciones varias, Boyd ha insinuado que el álbum ya está completo, lo que sugiere que la banda ha estado trabajando en secreto para pulir cada detalle. ¿Habrá guiños a clásicos como Morning View o experimentos al estilo de Trust Fall? Por ahora, el misterio es parte del encanto, pero la expectación está por las nubes. ¡Prepara tus auriculares!

The Lightning Seeds extienden su gira por su 35º aniversario

Si pensabas que la fiesta por el 35º aniversario de The Lightning Seeds había terminado, ¡piensa de nuevo! La banda liderada por Ian Broudie ha anunciado una extensión de su gira conmemorativa, llevando su inconfundible pop británico a más escenarios en 2025. Según informó NME, esta decisión responde a la abrumadora demanda de los fans, que no se cansan de corear himnos como Pure o Life of Riley. Lo que comenzó como una celebración puntual ahora se transforma en una gira aún más ambiciosa, y no podríamos estar más emocionados.

Formados en 1989, The Lightning Seeds se convirtieron en sinónimo de los años 90 gracias a su mezcla de melodías pegajosas y letras llenas de alma. Esta extensión de la gira no solo honra su legado, sino que también demuestra que su música sigue llegando a las nuevas generaciones. Stereogum destaca que las nuevas fechas incluirán tanto actuaciones íntimas como grandes conciertos en festivales, prometiendo una experiencia que combina nostalgia y frescura. Si aún no tienes tus entradas, ¡corre a por ellas antes de que se agoten! The Lightning Seeds están decididos a hacer de este 35º aniversario un evento para la historia.

The Waterboys llegan a España con Life, Death And Dennis Hopper

¡Atención, amantes del rock con alma! The Waterboys, la legendaria banda liderada por Mike Scott, han confirmado una gira española para presentar su nuevo álbum Life, Death And Dennis Hopper, que verá la luz el 4 de abril de 2025. Según Rolling Stone, este trabajo conceptual rinde homenaje al icónico actor Dennis Hopper, explorando su vida como un reflejo de los altibajos de nuestra era. Con colaboraciones de lujo como Bruce Springsteen, Steve Earle y Fiona Apple, este disco ya se perfila como uno de los lanzamientos más intrigantes del año.

La gira española de The Waterboys será una oportunidad única para experimentar este nuevo material en vivo, acompañado de clásicos como The Whole of the Moon. Estas son las cinco paradas de ese tour: el 27 de noviembre, Barcelona (Paral.lel 62); el 28, València (Sala Multi – Roig Arena); el 29, Murcia (Sala Mamba!); el 1 de diciembre, Madrid (La Riviera); y el 2, Pamplona (Auditorio Baluarte) en una coproducción de Houston Party y Just Life Music. Si buscas un concierto que combine narrativa, pasión y potencia sonora, marca tu calendario: The Waterboys están listos para dejarte sin aliento.

High Vis incendiarán España con su punk visceral en junio

El punk británico tiene un nuevo nombre que resuena con fuerza: High Vis, y este junio llegarán a España para demostrar por qué son una de las bandas más emocionantes del momento. El quinteto actuará en Vitoria, Madrid, Oviedo y A Coruña, trayendo su explosiva mezcla de hardcore y melodías crudas. Tras el éxito de su último álbum Blending (2022), reseñado por Pitchfork como “un golpe de adrenalina directo al corazón”, estas fechas prometen ser un torbellino de energía pura.

En resumen, la banda británica presentará su tercer disco el 7 de junio en Jimmy Jazz, el 8 de junio en Copérnico, el 10 de junio en Gong Galaxy Club y el 11 de junio en Mardi Gras tras su paso por la próxima edición de Primavera Sound Barcelona. High Vis ha conquistado a la crítica y al público con su enfoque sin concesiones, y esta mini-gira española es una prueba de su ascenso meteórico. NME los describe como “la banda que el punk necesitaba ahora”, y no es para menos: sus actuaciones en directo son una catarsis colectiva que deja a todos sudando y sonriendo. Estos conciertos serán un punto de inflexión para sus seguidores en España. ¿Te atreves a sumarte al mosh pit? High Vis te está esperando.

En resumen, ¿qué más se puede pedir? Mantén los ojos abiertos y los altavoces a tope, porque la música no para de sorprendernos. Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.