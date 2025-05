Indigo De Souza canaliza la furia en “Heartthrob”, el primer destello de su nuevo disco “Precipice”

La cantautora estadounidense Indigo De Souza ha anunciado su cuarto álbum de estudio, Precipice, que llegará el 25 de julio de 2025 a través de Loma Vista Recordings. Junto con la noticia, lanzó el sencillo principal, Heartthrob, el 30 de abril, acompañado de un video dirigido por Neta Ben Ezra. Este tema, un explosivo himno pop-rock con guitarras etéreas y un ritmo pulsante, marca un salto creativo y emocional para De Souza, quien trabajó en el disco con el productor Elliott Kozel (SZA, Yves Tumor) en Los Ángeles. Precipice sucede a All of This Will End (2023) y al EP WHOLESOME EVIL FANTASY (2024), consolidando su evolución sonora.

Heartthrob aborda el trauma del abuso con una mezcla de rabia y empoderamiento. “Escribí Heartthrob para procesar algo difícil de hablar: las formas dañinas en que he sido aprovechada en mi memoria física”, explicó De Souza. Con versos como “Realmente me engañó, dejé que me tocara donde quiso / No sabía la diferencia entre amar y perseguir”, la canción transforma el dolor en una declaración de resistencia, descrita como un “gran ‘que os den’ a los abusadores del mundo”. El video, que muestra a De Souza saltando en un castillo inflable en una fiesta algo aburrida en un jardín, refuerza esta narrativa de liberación.

El álbum, con 11 pistas como Be My Love, Crush y Heartbreaker, refleja la vida de De Souza al borde de lo desconocido, especialmente tras perder pertenencias en la inundación causada por el huracán Helene en 2024. “La vida se siente como estar siempre al borde de algo sin saber qué es”, dijo. Con Precipice, De Souza promete un viaje de claridad narrativa y pop explosivo. Su gira de 2025, que incluye fechas con Lord Huron y festivales como Pitchfork Paris y Londres, anticipa un gran año monumental para esta artista en ascenso.

Tracklist de Indigo De Souza – Precipice

01 Be My Love

02 Crying Over Nothing

03 Crush

04 Not Afraid

05 Be Like the Water

06 Heartthrob

07 Dinner

08 Clean It Up

09 Heartbreaker

10 Pass It By

11 Precipice

Indigo De Souza: La fuerza de la vulnerabilidad en el indie rock

Nacida en Danbury, Connecticut, y radicada en Asheville, Carolina del Norte, Indigo De Souza ha cautivado al mundo del indie rock con su honestidad cruda y su sonido versátil. Su carrera despegó con I Love My Mom (2018), reeditado por Saddle Creek, seguido de Any Shape You Take (2021), que exploró el amor y la pérdida con un enfoque visceral. All of This Will End (2023) marcó un punto álgido, aterrizando en listas de lo mejor del año, mientras que su EP WHOLESOME EVIL FANTASY (2024) mostró una faceta experimental. Con su cuarto álbum, Precipice (2025), De Souza se une a Loma Vista Recordings, consolidando su lugar como una de las voces más auténticas del género. Su música, que combina indie pop, shoegaze y rock alternativo, aborda temas como el trauma, la identidad y la resiliencia. Con giras junto a Lord Huron y presentaciones en festivales internacionales, De Souza sigue creciendo, transformando experiencias personales en himnos universales.

