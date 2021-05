Inhaler anuncian conciertos en Barcelona y Madrid para mayo de 2022

Inhaler vuelve a Barcelona y Madrid en 2022, presentando su álbum debut It won’t always be like this. Tras haber lanzado Who’s your money on este mes de mayo, un himno indie-pop de impecable producción, Inhaler volverá a visitar nuestro país presentando su álbum debut, que verá la luz el 9 de julio, con fechas en Barcelona el 12 de mayo de 2022, en La (2) Apolo, y el 13 del mismo mes en el Teatro Kapital de Madrid.

El cuarteto que conforma Inhaler, formado por Elijah Hewson (voz y guitarra), Josh Jenkinson (guitarra), Robert Keating (bajo) y Ryan McMahon (batería), ha consolidado un sonido único y reconocible, convirtiéndose en una banda de rock enérgica y emocionante a la par que emotiva y sensible.

Sus directos les hacen imprescindibles en festivales como el Neighborhood Weekender, TRNSMT, Truck Festival, o Boardmasters (donde tocaron junto a Noel Gallagher), además de haber actuado en ciudades de todo el mundo, como San Francisco, Londres o Madrid. Inhaler consigue hacer magia sobre el escenario, y sumergirnos en una atmósfera única, a ritmo de hits como My Honest Face o Fade Into You, y ahora con muchas más canciones y sorpresas que descubriremos con el esperado álbum debut.

Las entradas a la venta desde el 4 de junio en lasttour.net y seetickets.es desde 24 euros (+gastos de distribución).