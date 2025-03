Inhaler presenta su nuevo disco el próximo mes de abril en Madrid y Barcelona

La banda irlandesa, Inhaler, actuará el próximo mes de abril en nuestro país con dos fechas dentro de su Open Wide European Tour, que no te puedes perder: el 21 de abril en La Riviera, y al día siguiente, 22 de abril en la sala Razzmatazz, en Madrid y Barcelona respectivamente.

Inhaler está formado por Elijah Hewson (voz y guitarra), Robert Keating (bajo), Josh Jenkinson (guitarra) y Ryan McMahon (batería), y se formaron mientras todos cursaban sus estudios en Dublín. Entre sus grandes éxitos podemos encontrar «It Won’t Always Be Like This» o «My Honest Face«.

El pasado mes de febrero lanzaron su último trabajo, «Open Wide«(2025), bajo el sello discográfico Polydor Records, y pudimos disfrutar de varios singles antes de la salida del mismo como «A Question Of You«, «Open Wide» o «Your House«.

Durante su visita a nuestro país vendrán acompañados de unos invitados de lujo como Blossoms, reconocidos desde hace unos años por sus melodías ochenteras y su increíble ritmo en el escenario que presentarán su último trabajo “Gary” (2024). Esta banda británica, se formó en 2013 en Stockport, por Tom Ogden, Charlie Sal, Josh Dewhurst, Joe Donovan y Myles Kellock.

Si no te los quieres perder, puedes comprar tu entrada en LiveNation y Ticketmaster.