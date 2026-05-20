Los Inspiral Carpets acaban de lanzar «Drag The Bag», su primer single en doce años y el primer adelanto del que será su sexto álbum de estudio, previsto para el verano de 2026. La canción llevaba meses creciendo en los directos de la banda —se estrenó en los escenarios en la primavera de 2025— y su conversión en single oficial confirma lo que ya intuían quienes los vieron en gira: que los de Oldham no han vuelto a rememorar glorias pasadas, sino a construir nuevas.

Doce años son muchos años en cualquier industria. En la música, son casi una eternidad. El último single de los Inspiral Carpets antes de este era «You’re So Good for Me», publicado en 2013, ya con Stephen Holt de vuelta en la voz. Entre medias, el fallecimiento del batería fundador Craig Gill en 2016 —con solo 44 años— dejó a la banda en un silencio que nadie se atrevía a calificar de temporal. «Drag The Bag» no es solo una canción: es la prueba de que los Inspiral Carpets han encontrado una razón para seguir que va más allá del negocio o la nostalgia.

El Farfisa no se oxida: cómo suena la vuelta del Madchester tardío

Quienes los vieron en directo durante la gira de otoño de 2025 ya sabían lo que se venía. «Drag The Bag» es, según las crónicas de sus conciertos, una canción construida sobre el bombo de Kev Clark —sucesor de Gill en la batería— con el título funcionando como coro de cantadera y el bajo muscular de Martyn Walsh empujando desde abajo. El órgano Farfisa de Clint Boon sigue siendo la firma sonora inconfundible, y la canción, según Louder Than War, es «tan buena como cualquier cosa que hayan publicado». Eso, tratándose de una banda que tiene «This Is How It Feels» en el catálogo, es mucho decir.

El propio Boon describía el proceso en una entrevista con Shiiine On: «La hemos tocado en casi todos los conciertos de este año. Funciona muy bien en directo. Es un single de verdad, una canción pegadiza». El contexto importa: los Carpets llevan un par de años con Alan McGee como mánager, el mismo que en su día lanzó a Oasis —y cuya relación con la banda viene de lejos, siendo Noel Gallagher su antiguo roadie— y que ahora les aplica esa mezcla de instinto y credibilidad que transforma a bandas veteranas en fuerzas activas. Algo está funcionando.

Un álbum hecho por amor, no por negocio: el disco llega en verano

«Drag The Bag» es solo la punta del iceberg. Los Inspiral Carpets llevan meses cocinando lo que será su primer álbum desde su homónimo de 2014, y todo apunta a un lanzamiento para el verano de 2026. Boon confirmaba que la banda tiene «siete u ocho canciones nuevas prácticamente terminadas», con otra pieza nueva, «Wolf At The Door», ya sonando también en los bises de su última gira. El proceso de composición ha sido, según el teclista, radicalmente colectivo: ideas que llegan en distintos estados de desarrollo, con el propio Clark trayendo progresiones de acordes que luego Holt viste con letras.

Hay algo genuinamente emocionante en una banda que hace música así, sin la presión de un sello major ni la urgencia de demostrar relevancia en algoritmos. Los Inspiral Carpets siempre estuvieron en la sombra de The Stone Roses y Happy Mondays en el relato canónico del Madchester —algo profundamente injusto, como sabe cualquiera que haya escuchado Life de verdad— y quizás por eso la música que están haciendo ahora suena tan libre. También pesa, inevitablemente, la pérdida de Gary «Mani» Mounfield, el bajista de The Stone Roses que era uno de sus amigos más cercanos y cuya ausencia sobrevoló los últimos conciertos de la gira de invierno. Hacer música en 2026, con todo lo que la banda ha perdido, es un acto de valentía silenciosa.

Oldham, el Farfisa y cuarenta años de no rendirse

Los Inspiral Carpets nacieron en Oldham en 1983 de la mano del guitarrista Graham Lambert y el vocalista Stephen Holt. Con la llegada de Clint Boon a los teclados en 1986 y del batería Craig Gill —que solo tenía catorce años cuando se unió— la banda encontró su sonido: el órgano Farfisa psicodélico sobre guitarras garage, una mezcla que los convirtió en el tercer pilar del triángulo Madchester junto a The Stone Roses y Happy Mondays. Su debut, Life (1990), llegó al número dos en las listas británicas; The Beast Inside (1991) al cinco. Los singles «This Is How It Feels» y «Dragging Me Down» los instalaron en el imaginario del indie británico para siempre. Tras Devil Hopping (1994), Mute Records los dejó ir y la banda se disolvió a mediados de los noventa.

Las reuniones —2003, 2011— los mantuvieron activos de forma intermitente, hasta que el regreso definitivo con Holt como vocalista titular culminó en el álbum homónimo de Inspiral Carpets (2014), el primero en veinte años. La muerte de Craig Gill en 2016 lo cambió todo. Tardaron años en encontrar la manera de seguir, pero la encontraron: con Kev Clark en la batería y la convicción de que lo mejor que podían hacerle a Gill era seguir tocando. «Drag The Bag» es la primera señal discográfica de esa decisión. Aquí tienes toda la información sobre Inspiral Carpets en CrazyMinds.

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