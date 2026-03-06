Interpol anuncian nueva música y confirman que Urian Hackney sustituirá a Sam Fogarino en su próxima gira

Interpol han confirmado que tienen nueva música en camino y, además, han anunciado un cambio temporal en su formación de directo: Urian Hackney se sentará a la batería en la inminente gira mientras Sam Fogarino continúa recuperándose. Según la información compartida por la banda en Instagram, Fogarino “tocó y coescribió el nuevo disco”, pero “todavía no está disponible” para salir a la carretera tras la operación de columna a la que se sometió en 2023. La noticia llega a solo unos días del inicio del tour, que arrancará el 7 de marzo en Miami y recorrerá Sudamérica antes de varias fechas alrededor de Coachella, para después continuar por Reino Unido, Europa y Australia.

El anuncio coincide con la confirmación de que el grupo liderado por Paul Banks está ultimando material nuevo, el primero desde The Other Side of Make-Believe, publicado en 2022. Aunque no han revelado detalles sobre el sonido o la fecha de lanzamiento, el hecho de que Fogarino haya participado activamente en la grabación apunta a una continuidad creativa dentro de la banda, incluso en un momento en el que su ausencia física en el escenario obliga a reorganizar la maquinaria del directo. La elección de Hackney —conocido por su trabajo en The Armed y por su versatilidad como batería— parece una apuesta sólida para mantener la intensidad rítmica que caracteriza a Interpol en vivo.

La gira que está a punto de comenzar será, por tanto, un punto de inflexión: una oportunidad para escuchar nuevas canciones y, al mismo tiempo, un recordatorio de la resiliencia de una banda que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder identidad. Con un calendario que abarca varios continentes, Interpol se preparan para un año especialmente activo, en el que la expectativa por su próximo lanzamiento convivirá con la energía de un directo que sigue siendo uno de los más reconocibles del indie rock internacional.

Interpol; guitarras afiladas y un legado que marcó al indie rock

Desde su irrupción a principios de los 2000, Interpol se han consolidado como una de las bandas más influyentes del post‑punk revival. Su debut Turn On the Bright Lights (2002) se convirtió en un clásico inmediato gracias a su atmósfera oscura, las líneas de bajo hipnóticas de Carlos Dengler y la voz grave y distante de Paul Banks. Con Antics (2004) y Our Love to Admire (2007) ampliaron su alcance internacional, mientras que discos posteriores como Interpol (2010), El Pintor (2014) o Marauder (2018) demostraron su capacidad para evolucionar sin romper con su identidad. Su último trabajo hasta la fecha, The Other Side of Make-Believe (2022), reafirmó su madurez creativa. A lo largo de más de dos décadas, la banda ha mantenido un sonido inconfundible y una presencia escénica que los sitúa como referentes indiscutibles del indie rock contemporáneo.

