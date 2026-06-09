Interpol anuncian su octavo álbum de estudio, This Mirror Weighs A Ton, con fecha de lanzamiento fijada para el 28 de agosto de 2026 a través de Partisan Records, su nuevo sello tras más de dos décadas en Matador. El anuncio llega acompañado de dos primeras canciones: la pista titular y «See Out Loud», ambas disponibles ya en plataformas.

El disco ha sido producido por Andrew Wyatt (colaborador de ROSALÍA y Charli XCX, y miembro de Miike Snow) en su estudio del Lower East Side de Manhattan, y mezclado por Dave Fridmann (MGMT, Sleater-Kinney). Es el primer álbum que la banda graba en Nueva York en más de una década. La canción titular tiene una influencia declarada de Massive Attack en su diseño sonoro; «See Out Loud» incorpora voces en duelo entre Paul Banks y el guitarrista Daniel Kessler, algo que no ocurría desde Turn On The Bright Lights. El álbum constará de 12 canciones e incorporará cuerdas, maderas y armonías vocales al sonido característico del grupo. La portada es una obra de Addie Wagenknecht que forma parte de la colección permanente del Whitney Museum de Nueva York.

De Manhattan al Whitney: el disco más ambicioso de su carrera

Que Interpol hayan vuelto a grabar en Nueva York no es un detalle logístico sino una declaración de intenciones. La ciudad que les dio forma en los años del post-punk revival, donde nacieron Turn On The Bright Lights (2002) y Antics (2004), es también el escenario en el que han decidido afrontar lo que Banks describe como uno de los discos más importantes de su carrera. El estudio de Wyatt en el Lower East Side, el mismo barrio donde la banda forjó su sonido hace más de dos décadas, cierra un círculo que llevaba años abierto.

La elección de Wyatt como productor responde a una lógica de confianza más que de tendencia: Banks y él llevan colaborando desde los tiempos del proyecto Banks & Steelz, y el bajista Brad Truax mantiene una relación cercana con él desde hace años. El resultado, según el propio productor, buscaba preservar la legibilidad de cada instrumento —»como música de cámara», en sus propias palabras— mientras añadía dimensiones espaciales que Interpol no habían explorado antes. Fridmann en la mezcla garantiza que esa ambición no se pierda en el acabado final: su historial con los Flaming Lips y MGMT habla de alguien que sabe construir mundos sonoros sin sacrificar impacto.

Los de Nueva York actuarán este verano en numerosos festivales, incluyendo el Bilbao BBK Live, y tienen confirmada una gira de 18 fechas co-cabeza de cartel junto a Bloc Party por el Reino Unido y Europa en otoño.

Lista de canciones de This Mirror Weighs A Ton

«This Mirror Weighs A Ton» «See Out Loud» «Iron City» «Wounded Soldier» «Wings On Fire» «Ever The Actor» «So Rides The Reindeer» «Darling Thoughts» «Wake Up» «Enemy» «Bird and The Serpent» «Sudden»

Veinte años sin salir de la oscuridad

Interpol se formaron en Nueva York en 1994, pero su historia real empieza en 2002 con Turn On The Bright Lights, uno de los discos que definieron el post-punk revival anglosajón junto a los primeros trabajos de The Strokes y Editors. La combinación de guitarras angulosas, la voz grave y controlada de Paul Banks y una tensión permanente que nunca terminaba de romperse los convirtió en un referente inmediato. Antics (2004) consolidó esa posición; Our Love To Admire (2007) fue su apuesta más comercial y también la que dividió por primera vez a la crítica.

Los años siguientes trajeron Interpol (2010), El Pintor (2014) y Marauder (2018), cada uno con una recepción más tibia que el anterior, y la sensación creciente de que la banda buscaba sin terminar de encontrar. The Other Side of Make-Believe (2022) fue la primera señal real de recuperación: más contenido, más confiado, mejor recibido. This Mirror Weighs A Ton llega desde esa posición de renovada solidez, con el aliciente de una formación ampliada, un productor de confianza y el regreso físico y simbólico al lugar donde todo empezó. La pregunta que plantea el disco ya no es si Interpol siguen siendo relevantes, sino hasta dónde están dispuestos a llegar.

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