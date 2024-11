Interpol captura la magia de su directo en el nuevo «Live at Third Man Records»

Interpol ha anunciado el lanzamiento de un álbum en directo titulado Live at Third Man Records. Este disco fue grabado el 13 de junio de 2024 en la legendaria sala Blue Room de Third Man Records en Nashville, Tennessee, utilizando un proceso directo a acetato. Esta técnica única permite capturar la energía y la autenticidad de la actuación en una sola toma, sin retoques ni correcciones posteriores.

La banda, que se formó en Nueva York, se destacó rápidamente en la escena musical con su mezcla única de post-punk, shoegaze y dark wave. Su álbum debut, Turn on the Bright Lights, se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, consolidando a Interpol como una fuerza imprescindible en la música alternativa. A lo largo de su carrera, han lanzado siete álbumes de estudio aclamados, incluyendo The Other Side of Make-Believe en julio de 2022.

El nuevo álbum en vivo, Live at Third Man Records, estará disponible en formato digital y físico a partir del 6 de diciembre de 2024. Los fans ya pueden hacer sus pedidos anticipados y disfrutar de la versión en vivo de la canción Say Hello to the Angels, que está disponible para streaming.

Tracklist de Interpol – Live at Third Man Records:

Side A:

Pioneer to the Falls

Say Hello to the Angels

Narc

My Desire

Side B:

All the Rage Back Home

Lights

NYC

Not Even Jail

La grabación directa a acetato se llevó a cabo en una cortadora Scully de 1955, originalmente de King Records en Cincinnati. Este proceso de grabación en vivo y en una sola toma refleja una era pasada, y es actualmente una rareza disponible solo en las ubicaciones de Third Man Records en Detroit y Nashville.

Interpol: Una impresionante carrera en la música alternativa

Desde su formación en 1997 en Nueva York, Interpol se ha caracterizado por una mezcla única de post-punk, shoegaze y dark wave. Su álbum debut, Turn on the Bright Lights (2002), marcó un hito en el rock alternativo, con canciones icónicas como PDA y NYC. Le siguió Antics (2004), que consolidó su éxito con temas como Evil y Slow Hands. En 2007, lanzaron Our Love to Admire, que mantuvo su lugar en la cima con The Heinrich Maneuver. Con Interpol (2010), la banda exploró nuevos territorios sonoros, mientras que El Pintor (2014) destacó su capacidad para reinventarse. Marauder (2018) y A Fine Mess (2019) continuaron mostrando su evolución, y su álbum más reciente, The Other Side of Make-Believe (2022), reafirmó su relevancia en la escena musical actual.

