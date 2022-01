Interpol presentan un teaser de su esperado séptimo disco

Interpol ya han terminado de grabar el que será su séptimo álbum de estudio, y para celebrarlo, han compartido un nuevo teaser donde nos dejan escuchar las primeras notas de una nueva canción.

Sobre este teaser

Fecha de publicación: Aún sin definir, pero en algún momento de este año a través del sello Matador Records.

Sobre el teaser: Vemos imágenes de la banda grabando en el Battery Studio de Londres bajo luces rojas mientras suenan 30 segundos de uno de sus nuevos temas.

Sobre disco: Los neoyorquinos han granado con Alan Moulder y Flood. Este séptimo trabajo de la banda llegará después del EP A Fine Mess de 2019, que incluía canciones seleccionadas de las sesiones de Marauder, su último disco publicado en 2018.

Interpol – Desde el Battery Studio, Londres (teaser)

Sobre Interpol

Además de liderar junto a The Strokes y the Yeah Yeah Yeahs la movida de retro-rock neoyorquino de comienzos del nuevo milenio, Interpol también tuvo un rol importante en la regeneración del post-punk que se extendería hasta la década siguiente. El aclamado debut Turn on the Bright Lights (2002) ya poseía todos los elementos característicos del grupo: guitarras angulares, la obvia influencia de bandas como Joy Division o The Chameleons, y la glamorosa e inquietante voz de barítono de Paul Banks. La notable consistencia estilística de la banda, plasmada en excelentes discos como Antics (2004) o El Pintor (2014), le permitió sobrellevar con relativa facilidad cambios de modas e integrantes. Marauder, el sexto álbum del grupo lanzado en 2018, confirmaba la vigencia de Interpol.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

