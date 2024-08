Interpol regresa al estudio mientras su batería se recupera de una cirugía

Interpol está de vuelta en el estudio, trabajando en su próximo álbum mientras el baterista Sam Fogarino se recupera de una cirugía de columna. Fogarino tuvo que ausentarse de la gira de aniversario de Antics en 2024 debido a su operación, pero su recuperación avanza bien y ya está retomando la batería. Además, está colaborando estrechamente con el resto de la banda y la discográfica Matador en nuevos proyectos.

La banda ha anunciado una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda para celebrar el 20º aniversario de su segundo álbum, Antics. Las fechas incluyen paradas en ciudades como Manchester, Glasgow y Londres, culminando en Dublín el 10 de noviembre. Durante estos conciertos, tocarán el álbum completo, ofreciendo a los fans una experiencia nostálgica.

En paralelo, Interpol ha estado escribiendo nueva música, aunque aún no tienen planes específicos de grabación. Este nuevo material seguirá a su álbum de 2022, The Other Side Of Make-Believe. Además, la banda abrió para Smashing Pumpkins en Europa este verano. ¿Qué nos deparará este nuevo capítulo en la historia de la banda?