Interpol ya están grabando su nuevo disco en Londres

Interpol están de nuevo en el estudio de grabación junto a los productores Flood & Moulder (Depeche Mode, Nine Inch Nails, PJ Harvey, U2, Curve, The Smashing Pumpkins) para trabajar en su nuevo disco.

¿Qué sabemos de este nuevo disco?

Por el momento, la poca información que su guitarrista Daniel Kessler ha compartido y que nos ha dado estas primeras pistas: “Estamos encantados de anunciar que Flood & Moulder producirán y mezclarán el próximo disco de Interpol. Somos admiradores de su trabajo desde hace mucho tiempo y estamos encantados de estar en el estudio con ellos. Hemos empezado la fiesta como es debido”, ha escrito.

¿Podremos escucharlo en Primavera Sound 2022?

Probablemente sí, ya que la idea del trío es que salga en la primera mitad de 2022, justo a tiempo para disfrutarlo en Barcelona. Una gran oportunidad para escuchar nuevos temas tras su último trabajo, Marauder, publicado en 2018 y seguido del EP A Fine Mess en 2019.

Sobre Interpol

Además de liderar junto a The Strokes y the Yeah Yeah Yeahs la movida de retro-rock neoyorquino de comienzos del nuevo milenio, Interpol también tuvo un rol importante en la regeneración del post-punk que se extendería hasta la década siguiente. El aclamado debut Turn on the Bright Lights (2002) ya poseía todos los elementos característicos del grupo: guitarras angulares, la obvia influencia de bandas como Joy Division o The Chameleons, y la glamorosa e inquietante voz de barítono de Paul Banks. La notable consistencia estilística de la banda, plasmada en excelentes discos como Antics (2004) o El Pintor (2014), le permitió sobrellevar con relativa facilidad cambios de modas e integrantes. Marauder, el sexto álbum del grupo lanzado en 2018, confirmaba la vigencia de Interpol.

