Inverfest 2025: Conoce los nombres de esta edición

Inverfest 2025 regresa con una edición pletórica en nombres y salas. Una alegría que vuelva año tras año, ofreciendo la mejor oferta de conciertos en los meses más austeros como son enero y febrero.

Como otros años, las salas se llenan de música y de público en la temporada más baja para las mismas. Tras salir de las fiestas navideñas, cuesta encaminar la programación en estos meses más solemnes, más oscuros. Por ello, Inverfest nació por la necesidad de dar vida a las salas y seguir presentando proyectos increíbles como los que se forjan en nuestro circuito.

Por ello, ofrece una cantidad de conciertos de lo más variado, para todos los gustos, a precios accesibles. Además, al realizarse en salas de diferente índole, abarca un target de lo más amplio. ¿Queréis ver el cartel?

Todo sobre Inverfest 2025

En la edición de este presente año nos encontramos un elenco de artistas muy interesante. Sobre todo, propuestas que a lo largo del año es más difícil de ver en sala, dada la agenda de festivales. Y es que a nosotros nos gusta el calor de las cuatro paredes, la cercanía que ofrecen estos espacios.

Damos pistoletazo con nombres como La Bien Querida el día 9 de enero en La Riviera o Sarria el mismo día en la mítica Sala Sol. El flamenco de transgresión se hace un hueco con Ángeles Toledano, con dos noches en el Centro Cutural Conde Duque. La maravillosa voz de Nat Simons llenará la La Sala el próximo 16 de enero.

Esto no queda aquí. Bandas que son muy nuestras como Anabel Lee o McEnroe + The New Raemon harán su paso por Madrid. Judeline, presentando nuevo disco con tres noches en el Circo Price, una auténtica locura. Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Caballo Prieto Azabache o Quentin Gas y los Zingaros son parte de la magnífica programación.

Del 9 de enero al 22 de febrero, la mejor agenda de conciertos de Madrid con Inverfest 2025.

Toda la programación aquí.