Iron Maiden celebra 50 años con la gira ‘Run For Your Lives’ y concierto confirmado en Madrid

Iron Maiden ha anunciado su nueva gira Run For Your Lives para 2025, que recorrerá Europa y el Reino Unido con parada en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de julio de 2025. Esta gira especial conmemora el 50º aniversario de la banda y contará con un setlist exclusivo de canciones de sus primeros nueve álbumes, desde Iron Maiden hasta Fear Of The Dark. La gira comenzará a finales de mayo en Budapest y continuará por ciudades como Praga, Bratislava, Copenhague, Estocolmo, y más.

Los conciertos de Iron Maiden contarán con el apoyo de bandas como Halestorm, Avatar (en el caso por ejemplo de Madrid) y The Raven Age en diferentes fechas. Las entradas saldrá a la venta la semana que viene, con sus correspondientes pre-ventas, así que os actualizaremos esta información en cuanto la tengamos. De todos modos, podéis revisar toda la info en la web oficial del grupo: IronMaiden.com.

Rod Smallwood, el manager de la banda, ha prometido un espectáculo más espectacular y elaborado que nunca, con clásicos y favoritos de los fans que no se han tocado en años y que probablemente no se tocarán de nuevo en el futuro. La gira también se extenderá hasta 2026, aunque esas fechas aún no se han anunciado. Recordemos que Iron Maiden siguen activos y lanzaron su último álbum, Senjutsu, en 2021, pero en esta ocasión, se centrarán en sus clásicos de siempre.