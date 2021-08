Iron Maiden estrena un cortometraje sobre su inminente nuevo disco “Senjutsu”

Título del nuevo disco: Senjutsu

Artista: Iron Maiden

Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2021 con el sello Parlophone.

¿Qué novedades tenemos? La banda ha publicado un cortometraje para explicar cómo ha sido la creación de su nuevo álbum, que comenzaron a presentar a mediados de julio con The Writing On The Wall, su primera canción en los últimos seis años.

¿Qué nos muestra este corto? Podemos ver al bajista Steve Harris, al líder y cantante Bruce Dickinson y al productor Kevin Shirley hablando en detalle sobre este nuevo trabajo desde los estudios Guillaume Tell de París, donde lo han grabado.

“Creo que es mejor disco que Book Of Souls. Realmente lo creo. Sin duda, es más variado. Y creo que habrá un par de sorpresas. Hay un par de canciones, especialmente una, que harán que la gente diga: “¿Eh? ¿Eso es Iron Maiden?”, afirma Dickinson en su parte de entrevista.

Más datos: Será el decimoséptimo álbum en la discografía de la banda británica y el primero desde que lanzasen The Book of Souls en 2015.

¿Podemos escuchar de nuevo el single de adelanto? Sí, aquí os dejamos con The Writing On The Wall.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 10 canciones:

1. ‘Senjutsu’

2. ‘Stratego’

3. ‘The Writing On The Wall’

4. ‘Lost In A Lost World’

5. ‘Days Of Future Past’

6. ‘The Time Machine’

7. ‘Darkest Hour’

8. ‘Death Of The Celts’

9. ‘The Parchment’

10. ‘Hell On Earth’

Sobre Iron Maiden

Referente de la nueva ola del metal británico de fines de los setenta junto a Judas Priest, Motörhead y Def Leppard, Iron Maiden es una de las bandas más importantes de la historia del heavy metal. A lo largo de su extensa trayectoria el grupo ha gozado de una enorme popularidad y aún en pleno siglo XXI continuaba llenando estadios de todo el mundo. La banda siempre se ha destacado por la doble armonía de sus guitarras solistas y el carácter melódico de sus complejas composiciones, a menudo oscuras sagas inspiradas en la literatura fantástica, así como por su inconfundible arte gráfico protagonizado por la demoníaca mascota “Eddie”. Varios de sus discos son considerados obras maestras del género, en particular The Number of the Beast (1982) y Powerslave (1984).