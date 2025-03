Isaac Carpenter se une a Guns N’ Roses en la batería en medio de rumores de nueva música

¡Prepárate para subir el volumen, porque Guns N’ Roses acaba de lanzar una bomba! La legendaria banda ha anunciado a Isaac Carpenter, el contundente baterista de AWOLNATION, como su nuevo hombre tras la percusión. Este cambio tectónico llega justo después de su separación amistosa con Frank Ferrer, quien mantuvo el ritmo durante unos impresionantes 19 años. Pero aquí está lo más intrigante: los rumores sobre un adelanto de nueva música de Guns N’ Roses circulan cada vez con mayor fuerza. ¿Podría este cambio en la formación arcar el amanecer de un nuevo capítulo sonoro? ¡Habrá que estar atentos!

El anuncio cayó como un trueno a través de las redes sociales de Guns N’ Roses, con un mensaje simple pero irresistible: “Damos la bienvenida a Isaac Carpenter como el nuevo baterista de Guns N’ Roses”. Sin adornos, sin complicaciones, solo puro estilo rock ‘n’ roll. Carpenter, un powerhouse de 45 años oriundo de Tri-Cities, Washington, no es ningún novato que acaba de llegar a la escena. Su currículum es un quién es quién de la realeza del rock. Ha golpeado los tambores para Duff McKagan en su proyecto paralelo Loaded, aportó garra a AWOLNATION durante más de una década, y también demostró su talento con A Perfect Circle, Adam Lambert y el grupo hardcore Barbarians of California. ¿Y mencionamos que cofundó Loudermilk en la secundaria y consiguió un contrato con el sello American de Rick Rubin? Casi nada…

Pero entonces, ¿por qué el revuelo sobre nueva música? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Aunque las declaraciones oficiales solo confirman la llegada de Carpenter, los fans y los insiders están uniendo las diferentes pistas. Guns N’ Roses se prepara para su gira mundial 2025, que comienza el 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, antes de recorrer Europa, Asia y el Medio Oriente. Históricamente, un nuevo baterista suele anunciar un reinicio creativo. Piensa en Matt Sorum uniéndose en 1990, dando paso a la era épica de Use Your Illusion, o el debut de Ferrer en 2006, que estabilizó el barco para Chinese Democracy. Con Axl Rose, Slash y Duff McKagan aún en la cima tras su reunión, el momento parece perfecto para un adelanto.

Por ahora, Carpenter tiene que rellenar un enorme vacío. Ferrer, el baterista con más tiempo en la historia de Guns N’ Roses, se despidió con elegancia tras interpretar clásicos como Sweet Child o’ Mine y November Rain en innumerables escenarios. La declaración de la banda destiló gratitud: “Agradecemos a Frank por su amistad, creatividad y presencia sólida durante los últimos 19 años”. Pero si el pasado de Carpenter nos dice algo, está listo para traer una mezcla de groove, fuerza y maestría técnica que podría redefinir el sonido de Guns N’ Roses. ¿Qué nos depara el futuro de la legendaria banda?

Recorriendo el sendero de la jungla: Cómo Guns N’ Roses el rock

Guns N’ Roses irrumpió en la escena en 1985, una fuerza cruda y temeraria nacida en las calles polvorientas de Los Ángeles. Con el grito penetrante de Axl Rose, el sombrero de copa y los riffs icónicos de Slash, y las líneas de bajo con tintes punk de Duff McKagan, redefinieron el hard rock. Su debut, Appetite for Destruction (1987), explotó con éxitos como Welcome to the Jungle y Sweet Child o’ Mine, vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo y consolidando su leyenda. Pero el camino no fue fácil: los cambios de formación, como la salida del baterista original Steven Adler en 1990, abrieron la puerta a Matt Sorum y los extensos Use Your Illusion I y II (1991), que entregaron épicas como November Rain.

Los años 90 trajeron turbulencias: Slash y McKagan se fueron, dejando a Rose al timón. Tras años de silencio, Chinese Democracy (2008) llegó con Frank Ferrer en la batería, un esfuerzo ambicioso que dividió a los fans. La reunión del trío central en 2016 reavivó su fuego, agotando estadios por todo el mundo. Ahora, con Isaac Carpenter en la formación, Guns N’ Roses se encuentra en una encrucijada. Su llegada recuerda cambios pasados que dieron vida a clásicos, sugiriendo que su próximo capítulo —quizás adelantado pronto— podría mezclar su estilo atemporal con un toque moderno. Desde bares de mala muerte hasta cabezas de cartel en festivales, su discografía sigue siendo un testamento al caos, el genio y el espíritu indomable del rock ‘n’ roll.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.