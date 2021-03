Islands tiene fecha y adelanto para su nuevo álbum “Islomanía”

Después de estar ausentes por cinco años, Islands está de regreso con nuevo material discográfico que saldrá el 11 de junio por medio de su sello Royal Mountain Records. El primer adelanto se titula (We Like To) Do It With The Light On y viene acompañado de un videoclip que podamos ver al final de esta noticia.



Anteriormente en 2016, Nick Thorburn comentó que se iba a retirar del grupo y de la música sin hacer algún anuncio público oficial, considerando que era el momento adecuado para “cerrar círculo”. Tiempo después comenzó a trabajar componiendo canciones para otros artistas pero, finalmente, este material que estuvo escribiendo tuvo como resultado el nuevo disco de Islands.

Por el momento, vayamos disfrutando esta nueva etapa del grupo con este primer adelanto.