J. Mascis versiona «Motion Sickness» de Phoebe Bridgers en una radio australiana

El líder de Dinosaur Jr., J. Mascis, sorprendió a los oyentes de una emisora de radio de Melbourne con su propia interpretación de Motion Sickness, una de las canciones más populares de la cantautora estadounidense Phoebe Bridgers.

Mascis, que se encontraba en Australia para promocionar su nuevo álbum en solitario What Do We Do Now, aprovechó la ocasión para poner su sello personal al tema, que forma parte del disco debut de Bridgers, Stranger In The Alps, publicado en 2017.

El veterano músico, de 58 años, modificó algunos elementos de la canción, como las melodías y algunas de las letras, para adaptarlas a su característico estilo vocal. Por ejemplo, cambió la frase “You were in a band when I was born” (“Estabas en una banda cuando yo nací”) por “I was in a band when I was born” (“Yo estaba en una banda cuando nací”).

Como señaló el portal Stereogum, Mascis también pronunció el nombre de Bridgers como “Fo-eh-bee Bridgers”, lo que causó cierta gracia entre los fans de la artista, que es una de las figuras más destacadas del indie rock actual.

Puedes escuchar la versión de Mascis a partir del minuto 16 del programa: https://www.rrr.org.au/shared/broadcast-episode/28240/988000

Además de su actuación en solitario, Mascis también tiene previsto ofrecer varios conciertos con Dinosaur Jr., la influyente banda de rock alternativo que fundó en los años 80. La gira por Australia y Nueva Zelanda comenzará hoy (16 de febrero) en Melbourne y continuará por Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth y Auckland.

Mascis no es el único que ha mostrado su admiración por Bridgers, que el año pasado formó parte del supergrupo Boygenius junto a Julien Baker y Lucy Dacus. Otros artistas como Conor Oberst, Matt Berninger o The National también han colaborado con ella o han versionado sus canciones.