Jack Bisonte presentan “Drag Me to Hell”, su nuevo single

Jack Bisonte atacan de nuevo. Drag Me To Hell es el nuevo single del dúo madrileño y ya está disponible en todas las plataformas. Drag Me To Hell no es un anexo de Hounds Of Glory, el álbum debut que publicaron el pasado octubre. Tampoco el adelanto de un nuevo disco. Este single es el aquí y ahora de Jack Bisonte: “Hay canciones que orbitan solitarias, y eso les permite llegar en el momento adecuado“.

En este nuevo lanzamiento Jack Bisonte se enfunda en nostalgia y electricidad para traernos este himno 80s, fusionando al ABBA más icónico con la actual tendencia de traernos esos increíbles años de vuelta. Como catarsis, colaboran con el virtuoso saxofonista Lugotti, que une fuerzas para llevar el climax a un nivel de éxtasis sin igual.

Drag Me To Hell ha sido grabada en casa por Jack Bisonte, producida y mezclada por Jack Bisonte y Brais Ruibal (Madrid y Nottingham respectivamente) y masterizada por Stuart Hawkes en Londres (Lorde, Disclosure, Charlie XCX).

Además, el dúo estará presentando mañana, jueves 15 de abril, su álbum debut, Hounds of Glory, en el Teatro Lara de Madrid.

Miky Lagoona & Carlos Amelivia, amigos desde siempre, unen fuerzas por primera vez en 2014. Desde entonces, su tándem Jack Bisonte no ha parado de galopar hacia adelante. Nacido como combo folk, Jack Bisonte ha ido desarrollando su sonido, amando y tallando cada una de las canciones que han compuesto hasta la fecha, desde Wood crown, su primer EP, hasta The Playground. Ahora Jack Bisonte se sumerge en una nueva era de universos electrónicos, construyendo un nuevo concepto del show-espectáculo y cortando con todo su recorrido anterior.

Oscura y sugerente, poderosa y brillante. Escucha ya Drag Me To Hell de Jack Bisonte.