Jack In Water presenta “For You” acompañada de un catártico vídeo

Después de If I Care y You Don’t Feel Like Home, ahora Jack In Water presenta For You acompañada de un catártico video. La canción ha sido escrita por Jack In Water y Justin Parker (Lana del Rey, Bat For Lashes, etc).

Abriendo el álbum debut

Aunque su álbum debut, You Don’t Feel Like Home, saldrá el 27 de agosto de este 2021 de la mano de Nettwerk Records, el británico afincado en Mallorca, William Clapson (Jack In Water), lleva unos diez años haciendo música.

William Clapson creció en un pequeño pueblo del condado de Essex (Reino Unido), pero reside en Palma de Mallorca aunque Londres es su segunda casa. En 2011 lanza su primer EP, The Meaning Of Events, con canciones presentadas en la televisión inglesa y con un total de más de diez millones de reproducciones entre todas ellas.

La sensibilidad con la que crea su música y la dulzura de su voz hacen de Jack In Water un artista a tener en cuenta. Cuenta emociones propias, cercanas al mundo que le rodea pero que, a la vez, se pueden sentir en vidas ajenas. Situaciones cotidianas para él, y tan comunes para mucha gente.

Y así llega a…

For You, la catarsis en un clip

Aunque cuentan con For You como el tercer adelanto de su debut en larga duración, You Don’t Feel Like Home -le preceden If I Cared y la homónima You Don’t Feel Like Home-; en la cuenta de Spotify, de Jack In Water, se presenta el single For You como un EP de seis canciones, presentadas entre 2020 y 2021. La incógnita que nos seguirá hasta el 27 de agosto es si todas pertenecerán a este álbum debut.

Este nuevo single ha sido producido por Oli Bayston y se presenta junto a un videoclip dirigido por Chuchie Hill, realizadora con la que ha trabajado anteriormente y que plasma a la perfección lo que Jack In Water tiene en mente. For You se puede considerar una canción amor-odio, y así se refleja en sus imágenes.

El propio Jack In Water lo reseña así: “El vídeo explora las formas distorsionadas en que la música y el cine nos animan a amar y a entablar relaciones románticas. Siempre me ha gustado el dramatismo de la danza, y la idea de Chuchie de traer bailarines -coreografiados por Mar López– para mostrar las complejidades de ser vulnerable con gente nueva, tenía mucho sentido para mí. El vídeo muestra las dos caras de una canción de amor como “For You”. La facilidad con la que el miedo a la soledad se puede convertir en una canción pop de 3 minutos para que suene romántica y desinteresada”.

Y para que tú la puedas valorar, te la dejo aquí debajo: