Jack White anunció ayer el lanzamiento del directo Jack White: Live at Masonic Temple a través del paquete/Vault #47 de su sello discográfico propio Third Man Records. En este sentido, la grabación incluye cuatro LP de distintos colores del concierto del 30 de julio de 2014 en el Masonic Temple de Detroit (un total de 38 temas y más de tres horas y media de duración), así como un siete pulgadas de su actuación del pasado otoño en el Saturday Night Live.

El packaging que cubre los vinilos muestra numerosas instantáneas del concierto en Detroit tomadas por el fotógrafo David Swanson. Asimismo, antes de este lanzamiento, White publicó el audio de la versión en vivo del concierto de Detroit de su canción Missing Pieces, single debut de su etapa en solitario tras la disolución de los White Stripes.

Jack White: Live at Masonic Temple tan solo está disponible para aquellos que estén suscritos a Vault y puede adquirirse hasta el próximo 31 de enero.

BIOGRAFÍA DE JACK WHITE

Jack White, uno de los guitarristas más admirados de principios del siglo XXI, contribuyó a restaurar la popularidad del punk-blues al frente de The White Stripes. Al mismo tiempo, White fue expandiendo sus horizontes a través de múltiples proyectos secundarios, entre los que se cuentan The Raconteurs, The Dead Weather, la banda de sonido de Cold Mountain, y Van Lear Rose, el álbum que señalo el retorno de Loretta Lynn. Si bien la voz nasal de White y su fogoso estilo guitarrístico eran las características principales de los primeros trabajos de White Stripes, el grupo fue diversificandose a medida que su reputación crecía, aumentando su inicial sonido minimalista con elementos del heavy metal, country rural, pop y rock & roll primitivo. White publicó su primer álbum solista, Blunderbuss, en 2012, seguidos de Lazaretto en 2014 y Boarding House Reach en 2018.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE JACK WHITE

Blunderbuss (2012)

Lazaretto (2014)

Boarding House Reach (2018)

