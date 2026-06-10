Jack White ha soltado por sorpresa los detalles de Frozen Charlotte, su séptimo disco en solitario, que llegará el 10 de julio vía Third Man Records. Fiel a su estilo, el anuncio de Frozen Charlotte no ha venido con nota de prensa ni rueda de presentación: el sello se limitó a abrir la preventa y a dejar que la noticia se descubriera sola. Como adelanto, ya suena «Dollar Bill», el primer single, disponible en todas las plataformas.

Frozen Charlotte: un disco escondido a plena vista

No hubo comunicado. Third Man Records abrió la preventa de Frozen Charlotte en su tienda y escondió las pistas dentro de Third Man Release Lab, una serie en dos partes sobre cómo el sello prepara sus lanzamientos. Durante la emisión, la imagen se «corrompía» para dejar ver un personaje llamado Frozen Charlatan y un fragmento de «Dollar Bill». Es el mismo gesto antindustria que White empleó con No Name (2024), el disco que primero regaló en sus tiendas de Detroit, Londres y Nashville antes de editarlo formalmente.

Grabado en su Third Man Studio de Nashville con Patrick Keeler (batería), Dominic Davis (bajo) y Bobby Emmett (teclados), el álbum reúne trece cortes. La portada tampoco es un encargo: es una pieza del propio White, un cráneo azul sobre una figura de porcelana de un niño, expuesta estas semanas en su muestra londinense These Thoughts May Disappear. Hasta el título juega con la ambigüedad: las Frozen Charlotte son muñecas de porcelana del siglo XIX que tomaron su nombre de una balada sobre una joven muerta de frío. Las dos nuevas canciones llegan tras los singles «G.O.D. and the Broken Ribs» y «Derecho Demonico», que ya apuntaban la dirección del disco.

Trece canciones, cero pistas previas

«G.O.D. And The Broken Ribs» «Derecho Demonico» «There’s Nobody There» «Raising The Grain» «You’ll Never Fix Me» «Nobody Knows» «Dollar Bill» «I Can’t Believe What I’m Hearing» «Thick As Thieves» «All Alone Again» «She’s In A Frenzy» «Making Contact» «Neighbors Blues»

Una gira que no esperó al comunicado

White lleva en carretera desde el 30 de mayo, cuando arrancó la gira europea en el Castillo de Sigulda (Letonia). Quedan todavía paradas en Italia (Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro, 21 de junio) y en el festival INMusic de Zagreb, Croacia (22-24 de junio). En agosto llega el turno del Reino Unido: dos noches en el Eventim Apollo de Londres (25 y 26 de agosto), seguidas de Bristol, Newcastle, Belfast y Dublín. Por ahora no hay fechas confirmadas en España.

Del garaje de Detroit a Nashville

Antes de su carrera en solitario, Jack White fue la mitad de The White Stripes, el dúo de Detroit que con White Blood Cells (2001) y Elephant (2003) devolvió el blues y el garage al centro del pop de los dos mil. Después llegaron The Raconteurs, The Dead Weather y, sobre todo, su propio sello en Nashville, desde el que controla cada detalle de lo que publica. En solitario encadenó Blunderbuss (2012), Lazaretto (2014) y No Name (2024), nominado al Grammy a mejor disco de rock. Hoy ya es miembro del Salón de la Fama del Rock.

Toda esa trayectoria explica por qué White puede permitirse anunciar un disco sin anunciarlo. Quien controla su sello, su estudio y hasta la portada (una escultura suya colgada en una galería de Londres) no necesita el circuito promocional de nadie. Frozen Charlotte llega exactamente así: por la puerta de atrás, con «Dollar Bill» como única carta de presentación y la preventa ya abierta. El gesto es la noticia tanto como las canciones.

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