Jack White arremete contra Trump por uso indebido de su música y ofensas a veteranos

Jack White ha anunciado que presentará una demanda contra Donald Trump después de que un miembro de su campaña publicara un video en redes sociales con la canción Seven Nation Army de The White Stripes. White expresó su descontento en Instagram, llamando “fascistas” a los miembros de la campaña de Trump y criticando a Trump por insultar a los veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington.

White no es el único músico que ha tomado medidas legales contra Trump recientemente. Beyoncé, Foo Fighters y ABBA también han exigido que Trump deje de usar su música en sus eventos de campaña. Aunque los eventos de Trump están cubiertos por licencias de ASCAP y BMI, los artistas pueden optar por no participar en estas licencias y notificar a los candidatos sobre la infracción, lo que podría resultar en multas de hasta $150,000 por uso no autorizado.

Además, Trump enfrenta posibles acciones legales de Taylor Swift por afirmar falsamente su apoyo mediante imágenes generadas por IA. White también criticó a Trump por un incidente en Arlington, donde el personal de su campaña tuvo un altercado con un empleado del cementerio.