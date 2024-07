Jack White nos sorprende y desliza un álbum secreto en las compras de sus fans

Jack White, exlíder de The White Stripes, ha lanzado por sorpresa un nuevo álbum en solitario. El 19 de julio, los clientes de las tiendas Third Man Records en Londres, Nashville y Detroit encontraron copias de vinilo del misterioso álbum en sus compras. La portada del disco no contiene información, solo la etiqueta No Name. Según Rolling Stone, el publicista de White afirmó que él también estaba sorprendido por el lanzamiento.

Third Man Records compartió una imagen del disco en su historia de Instagram con la frase Rip It. La estación de radio de Detroit WDET 101.9FM, ubicada cerca de la tienda Third Man, reprodujo el álbum completo, y desde entonces también está disponible online. Y por si todo esto os parece poco, los suscriptores del servicio de Third Man también han recibido el álbum por correo.

El álbum presenta una serie de canciones con el blues rock característicos de White, riffs de guitarra intensos y una producción de garage rock. Los poseedores del formato físico informan que el lado A tiene una inscripción que dice Heaven And Hell, mientras que el lado B dice Black And Blue.

Hasta la fecha, White ha lanzado cinco álbumes en solitario, incluyendo Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive en 2022. ¿Qué nos deparará este nuevo capítulo en su carrera?