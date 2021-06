Jake Bugg anuncia conciertos en Madrid y Barcelona en abril de 2022

Como sigamos así, no vamos a tener tiempo suficiente para asistir a todos los conciertos que se están programando para la primavera de 2022. Y qué maravilla, oye. Ahora, llega la nueva gira del cantante y compositor de folk-rock británico Jake Bugg, que actuará en Madrid y Barcelona el próximo año dentro de la gira de presentación de su último trabajo Saturday Night, Sunday Morning. El artista británico ofrecerá dos conciertos en nuestro país: el 8 de abril en la sala But de Madrid y el día 9 de abril en La [2] de Apolo de Barcelona.

Las entradas para ambos conciertos estarán a la venta el próximo viernes 25 de junio a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es por 25 euros (+ gastos de distribución). Los usuarios registrados en livenation.es ya pueden acceder a la preventa exclusiva aquí.

A sus 27 años, con 4 álbumes y numerosos éxitos a su espalda, Jake Bugg tiene un conocimiento experimentado más allá de su juventud que combina con un peculiar sentido del humor. Su actitud valiente y fanfarrona y su imagen llamativa y despreocupada, le han llevado a fusionar su música y su estilo y a colaborar con empresas como Saint Laurent y Burberry en sus campañas.

Su nuevo álbum Saturday Night, Sunday Morning se publicará el 20 de agosto y JAKE afirma que ha sido “lo más divertido que ha hecho nunca para grabar un disco“. La lista de canciones incluirá los sencillos anteriores All I Need, Kiss Like The Sun y su último lanzamiento Lost, que vuelve a situarlo en el mapa con un nuevo sonido dinámico y emocionante. Lost está producida por Steve Mac y muestra una refrescante y optimista energía, a la vez que conserva esa autenticidad única de la que los fans y seguidores se han enamorado a lo largo de los años.