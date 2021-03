Se suele decir que la adolescencia es quizás la etapa más difícil de una persona, pues en ella todo se revuelve haciéndose difícil lidiar con ello. Sin embargo, hay adolescencias que, a pesar de las dificultades y cambios, abren puertas hacia una transformación que, en el mejor de los casos, conduce al éxito. Es precisamente lo que le ocurrió a Jake Bugg cuando de repente un día empezó a tocar la guitarra con tan solo 12 años, a componer sus canciones a los 14 y a ofrecer sus primeros conciertos a los 16.

Según cuenta el mismo, todo empezó tras la separación de sus padres y después de escuchar la canción Vincent de Don McLean – también conocida como Starry, Starry Night – en el episodio de Los Simpsons Scuse Me While I Miss the Sky. A partir de ahí, el destino de Bugg quedó completamente definido y marcado.

Poco a poco fue escalando reconocimiento hasta que logró firmar con la compañía discográfica Mercury Records. Con ellos empezó a grabar las primeras canciones para confeccionar su primer álbum de estudio. En septiembre de 2012 lanzó su sencillo debut bajo el nombre de Trouble Town, un tema muy cercano al estilo de Bob Dylan. Llegado a noviembre del mismo año, Bugg se aventuró con una breve gira por el Reino Unido con el fin de presentar su primer trabajo de larga duración y que salió con su propio nombre: Jake Bugg. El disco se centraba en las distintas experiencias que el propio Jake vivió, con lo cual el disco adquirió un sentido mucho más vivencial. El álbum obtuvo gran popularidad a nivel mundial y alcanzó el puesto número uno en las listas UK Albums Chart y Scottish Albums Chart.

Tras cosechar múltiples éxitos con Jake Bugg (2012), Shangri La (2013), On My One (2016) y Hearts That Strain (2017), Jake Bugg vuelve ahora anunciando un nuevo trabajo titulado Saturday Night, Sunday Morning, del que ya podemos disfrutar de un sencillo llamado All I Need. Como curiosidad cabe decir que el álbum tiene el mismo nombre que una película con Albert Finney que se realizó en 1960. La nueva entrega del disco está prevista para el 20 de agosto del presente año bajo el sello de RCA.

Aprovechando la ocasión, Bugg comento, al mismo tiempo, que actualmente está componiendo la música para un film sobre el futbolista brasileño Ronaldinho, película que estará dirigida por los cineastas Andrew Douglas y Stuart Douglas, autores que ya habían trabajado en algunos clips musicales del cantante.

En cuanto a la gira por UK, Bugg ha manifestado que se llevará a cabo durante los meses de marzo y abril de 2022, siendo su inicio en el City Hall of Newcastle y su cierre en la Brixton Academy of London. A continuación, se detalla la gira al completo:

MARZO 2022

14 – Newcastle, City hall

15 – Leeds, O2 Academy

17 – Hull, Bonus Arena

18 – Manchester, O2 Victoria Warehouse

19 – Sheffield, Octagon Centre

21 – Edimburgo, Corn Exchange

23 – Glasgow, O2 Academy

24 – Belfast, Ulster Hall

25 – Dublín, Olympia Theatre

27 – Birmingham, O2 Academy

28 – Norwich, UEA

30 – Nottingham, Rock City

31 – Cardiff, The Great Hall

ABRIL 2022

1 – Bristol, O2 Academy

3 – Oxford, O2 Academy

4 – Southampton, O2 Guildhall

5 – London, O2 Academy Brixton

Como conclusión cabe saber que Jacob Edwin Kennedy, conocido como Jake Bugg, es un cantante y compositor procedente de Clifton (Nottingham), Inglaterra. Su éxito llegó gracias a sus originales melodías y a sus composiciones folk, aunque musicalmente también abarca un estilo más rock. Se declara gran admirador de Bob Dylan, Don McLean, Donovan, Jimi Hendrix, The Everly Brothers, The Beatles, Robert Johnson, Johnny Cash, Oasis, Nick Drake y Neil Young. Sin duda una cartelera exquisita de la cual es dificil tener preferencias.