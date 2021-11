James Arthur publica su segundo disco «It’ll All Make Sense In The End»

Artista

James Arthur

¿Por qué es noticia?

James Arthur publicó el pasado viernes su cuarto álbum It’ll All Make Sense In The End, que está ya disponible en CD y en digital.

Sobre el disco

James escribió la mayor parte del álbum en su casa de Surrey. Su previsión a la hora de construir un estudio e invertir en equipos de grabación dio sus frutos de inmediato. «Y de repente, la música empezó a sonar muy bien. Desde el primer día había un sonido al que quería llegar. Ya desde el principio sonaba como un álbum de verdad, un trabajo de verdad. Es la primera vez que hago un álbum en un solo lugar y eso se nota en la música. Trabajar en tu propia casa es algo muy cómodo: pude ser más vulnerable que nunca».

El álbum incluye el primer single, audazmente autobiográfico, ‘Medicine‘; ‘Losing You‘, una canción electrónica-rock con carácter de himno, ‘Déjà Vu‘, escrito con Jackson y Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone Man), el segundo single ‘September‘, que es acústico y con un toque de trap, ‘Emily‘, un tierno e íntimo mea culpa a la hija que podría tener algún día, ‘SOS‘, con un potente estribillo rock y ¡muchos más temas! It’ll All Make Sense in the End es un álbum que suena a libertad, y suena a esperanza, que es exactamente lo que James Arthur se ha dado a sí mismo en el último año.

Disfruta ya It’ll All Make Sense In The End, el nuevo álbum de James Arthur:

James Arthur – It’ll All Make Sense In The End

