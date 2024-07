James Bay presenta «Changes All The Time» con The Lumineers y Noah Kahan

James Bay ha anunciado su cuarto álbum, Changes All The Time, que se lanzará el 20 de septiembre a través de Mercury/EMI. El primer sencillo, Up All Night, cuenta con la colaboración de Noah Kahan y The Lumineers. La canción aborda las preocupaciones que nos mantienen despiertos por la noche y culmina con un solo de guitarra. Bay expresó su orgullo por esta colaboración, destacando su historia con ambos artistas.

El álbum, producido por Gabe Simon, incluye 11 pistas y presenta co-escritores como Brandon Flowers de The Killers, Holly Humberstone y Dan Wilson de Semisonic. Bay describe la creación de este álbum como su primera experiencia de verdadera libertad musical, agradeciendo a Simon por ayudarle a encontrar el coraje para hacer la música que siempre quiso.

Para celebrar el lanzamiento, Bay ha realizado varias presentaciones en directo, incluyendo una aparición en el programa de Seth Meyers y un concierto en el Madison Square Garden junto a Kahan. Además, Bay ha anunciado una gira por el Reino Unido en 2025.

Os dejamos con el tracklist.

