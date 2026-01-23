James Blake abre una nueva etapa con «Trying Times» y un single que apunta alto

El anuncio de que James Blake publicará Trying Times el próximo 13 de marzo marca un punto de inflexión en la carrera del productor y cantante británico. No solo porque será su primer álbum de estudio completamente independiente —editado a través de Good Boy Records—, sino porque llega tras un periodo especialmente prolífico en el que ha alternado proyectos propios, colaboraciones de alto perfil y apariciones inesperadas en directo. Según la información publicada por NME, el disco incluirá doce canciones y contará con aportaciones de Dave y Monica Martin, además de un enfoque conceptual que el propio Blake describe como un comentario sobre la “implacabilidad de la vida moderna”.

El primer adelanto, Death of Love, confirma que Blake sigue dispuesto a experimentar sin perder su sello emocional. El tema incorpora al London Welsh Male Voice Choir y se presenta acompañado de un vídeo en directo que juega con un contraste visual potente: un coro tradicional situado en un entorno de oficina frío y aséptico. La canción, de atmósfera solemne y arreglos vocales expansivos, encaja con las pistas que el artista había dejado días antes en Instagram, donde compartió un fragmento de estudio con voces procesadas y un clima casi onírico. La expectación es alta, especialmente después de que su anterior álbum, Playing Robots Into Heaven (2023), recibiera críticas muy positivas en numerosos medios de comunicación.

En paralelo, Blake ha mantenido una presencia notable en directo: acompañó a Timothée Chalamet en Saturday Night Live interpretando Three Angels de Bob Dylan, actuó en Field Day Londres, participó en el concierto Together For Palestine organizado por Brian Eno y formó parte del décimo aniversario de Choose Love. También protagonizó titulares al defender públicamente a Coldplay, reivindicando la calidad compositiva de Chris Martin. Todo ello dibuja a un artista en plena madurez creativa, cómodo en su independencia y con un nuevo trabajo que promete ser uno de los lanzamientos más comentados de 2026.

Tracklist de James Blake – Trying Times

1 ‘Walk Out Music’

2 ‘Death of Love’

3 ‘I Had a Dream She Took My Hand’

4 ‘Trying Times’

5 ‘Make Something Up’

6 ‘Didn’t Come to Argue’ [ft. Monica Martin]

7 ‘Doesn’t Just Happen’ [ft. Dave]

8 ‘Obsession’

9 ‘Rest of Your Life’

10 ‘Through the High Wire’

11 ‘Feel It Again’

12 ‘Just a Little Higher’

Entre la electrónica y el alma: el viaje creativo de James Blake

James Blake es un artista que ha sabido evolucionar sin perder su identidad. Desde su irrupción a comienzos de la década de 2010, cuando sorprendió a crítica y público con una mezcla inédita de electrónica minimalista, soul futurista y sensibilidad pop, Blake ha construido una carrera que rehúye las etiquetas. Su debut homónimo, James Blake (2011), ya mostraba esa dualidad entre experimentación y emoción desnuda, mientras que Overgrown (2013) consolidó su figura con un sonido más cálido y accesible, valiéndole un Mercury Prize. Con The Colour in Anything (2016), el británico amplió su paleta sonora hacia terrenos más atmosféricos y colaborativos, trabajando con figuras como Frank Ocean y Justin Vernon. Su siguiente paso, Assume Form (2019), lo acercó a un pop más luminoso sin renunciar a su introspección característica.

La etapa reciente ha sido especialmente fértil. Friends That Break Your Heart (2021) lo situó de nuevo en el centro del debate crítico, mientras que Playing Robots Into Heaven (2023) supuso un retorno a sus raíces electrónicas, con un enfoque más club y experimental que fue celebrado por medios de comunicación. En paralelo, Blake ha demostrado una versatilidad extraordinaria como colaborador: ha trabajado con Beyoncé, Kendrick Lamar, Rosalía, Jay-Z, SZA y Bon Iver, entre muchos otros, consolidándose como uno de los productores más influyentes de su generación. Su EP CMYK 002 (2024) y el álbum conjunto Bad Cameo junto a Lil Yachty mostraron su interés por seguir explorando nuevos lenguajes sonoros. Ahora, con Trying Times, Blake parece dispuesto a sintetizar todas sus facetas: la electrónica emocional, el riesgo creativo y una mirada cada vez más personal sobre el mundo que lo rodea. Su discografía, diversa y coherente a la vez, confirma que estamos ante un artista que no deja de reinventarse sin perder su esencia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.